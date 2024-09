La inesperada defensa que cambia todo para Maru Botana

El conflicto, lejos de aplacarse, cobró nuevas dimensiones cuando Botana solicitó la intervención de Liliana Parodi, ex gerenta de América TV, para esclarecer los hechos. Parodi, en una entrevista concedida a Desayuno Americano, no dudó en respaldar a la cocinera: "Maru recién llegaba al canal y no sabía lo que estábamos haciendo. Me duele que esté pasando por esta situación, que fue producto de una decisión del canal, no de ella".

Asimismo la ex ejecutiva del canal fue más allá y desmintió categóricamente las acusaciones sobre el supuesto carácter conflictivo de Botana: "No, en lo absoluto. Nunca tuvimos problemas con ella ni con su equipo. Siempre fue una persona hermosa y amorosa con nosotros".

Y como si lo dicho con anterioridad no bastara, Parodi, agregó: "Me enoja que hayan pensado algo así. Sabían que si teníamos presupuesto, seguíamos con el programa, y si no, no. La televisión es sencilla, no es tan complicada".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1838577563678937179?t=I2PAEPiUf0MTQ7tFebbfrw&s=03&partner=&hide_thread=false Maru Botana rompe el silencio: "Jamás maltraté a nadie", y dijo: "No estoy enojada, estoy cansada"



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/KhGJTuKiJY — América TV (@AmericaTV) September 24, 2024

“No importan los testimonios, importa la verdad. Si Maru nunca nos dijo nada y su programa no estaba relacionado con el de ellos, esa es la única verdad. No hay cinco versiones”, concluyó, desacreditando las declaraciones de Jimena Monteverde y Coco Carreño. “No importan los testimonios, importa la verdad. Si Maru nunca nos dijo nada y su programa no estaba relacionado con el de ellos, esa es la única verdad. No hay cinco versiones”, concluyó, desacreditando las declaraciones de Jimena Monteverde y Coco Carreño.

