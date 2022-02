Jennifer López al rescate de la comedia romántica: Marry Me

¿Cuántos seguidores tiene JLo en Instagramm? ¡194 millones! ¿Y qué desean ellos de JLo? Que les desnude su mundo de celebrity, algo que McCarthy nunca comprendería.

'Marry Me' intenta explorar la temática. Ahora bien ¿son víctimas o victimarios? ¿Se exponen a la opinión pública y a los medios y pretenden no correr riesgos por todo ello? ¿Son realmente humanos o una máquina de fabricar dinero fácil? Cuidado con esto.

En cuanto a Jennifer López, otra oportunidad para intentar limpiar el prejuicio que la industria le pone sobre los hombros.

Los datos

Kat Valdez, el casi avatar de Jennifer López en 'Marry Me', es una estrella de la música que llena estadios hace años y cuya vida a veces se siente como “un oso panda en un zoológico”, todos siempre la están observando.

Cada vez que Kat entra a una habitación hay alguien que llora por ella o que le grita que la ama. Como buena fanática de Jennifer López me identifiqué con cada una de esas personas.

La primera vez que vemos a Kat está feliz haciendo los preparativos para su gran boda con la estrella de la música latina: Bastian (el colombiano Maluma en su debut cinematográfico).

Sin embargo estos preparativos no son como el de cualquier otra persona, su mansión está repleta de empleados, todos los programas están hablando de ella y un chico la sigue a todos lados con una cámara, documentando cada momento de la boda. Reina del entretenimiento, Kat decidió hacer el intercambio de votos sobre el escenario con 20 millones de personas como testigo.

Obvio: ¿quién quiere una persona así en su casa? Bastian (el colombiano Maluma) tiene la brillante idea de enfocarse con una joven caliente minutos antes de que él y Kat se casen en un concierto con entradas agotadas.

Lo publica Page Six -famosa edición 'cholula' del New York Post- y se pudre todo.

Es así cuando Kat en un episodio de decepción decide patear el tablero y casarse con el primer hombre que vea: Charlie (Owen Wilson), profesor de Matemáticas, divorciado y con una hija que justo sostenía un cartel con las palabras “Cásate Conmigo”. En un segundo están casados, sin conocerse y siendo de mundos diferentes.

Camila Arostegui, quien vio la peli para Urgente24 y es fan de JLo, opinó: "Si bien al comienzo parece un poco apelmazado y extraño, los elementos de la comedia romántica se insertan lentamente en un segundo acto: el avance de la relación entre Charli y Kat, el proceso de enamoramiento si se quiere."

Marry Me - Official Trailer [HD]

Comedias románticas

Luego agregó:

"Hubo un tiempo donde el género bien llamado “comedias románticas” llenaban las salas de cine e incluso se convertían en un clásico del amor.

En su momento fue Jane Fonda, luego fue Julia Roberts en 'Notting Hill' y 'La Novia de Mi Mejor Amigo', luego Reese Whiterspoon en 'Sweet Home Alabama' y Kate Hudson en 'How to Lose a Guy in 10 Days', y muchas otras incontables caras de mujeres que protagonizaron esas películas donde todo está permitido, donde nada es cuestionado.

No es casualidad que al final de 'Marry Me' veamos a Jennifer López, o mejor dicho a la superestrella Kat Valdez, correr en tacones por un aeropuerto para decirle al hombre que ama que está dispuesta a construir una relación. Las comedias románticas son esas historias lindas, felices, clásicas, con un mensaje esperanzador y libre de miedos.

Eso es algo que Jennifer López entiende perfectamente y que, según contó en muchas entrevistas, la ayudó en su adolescencia e incluso en su adultez a recargar energías, a volver a creer en el amor y lo más importante del cine: a pasar un buen momento con lindas sensaciones.

Es por eso que muchos de sus roles más recordados son mujeres trabajadoras, fuertes y que buscaban el amor en una comedia romántica: Mary Friore en 'The Wedding Planner' o Marisa Ventura en 'Maid in Manhattan'.

Sin embargo, por alguna razón que desconocemos en los últimos años 10 años, la comedia romántica comenzó a ser un género ignorado considerado 'blando'. Un tanto curioso, ya que cada vez que algún estudio anunciaba una nueva, las miradas se movían a esa nueva historia.

¿Será porque de vez en cuando las personas necesitan solamente ver una película sin necesidad de analizar a fondo y buscar el drama en la trama?

¿Será porque de vez en cuando todos necesitamos un poquito de esperanza y de confort en el cine? "

Jennifer López

'Marry Me' se tendría que haber estrenado en Mayo 2020, pero la pandemia se interpuso en esos planes. La película llegó 2 años después, cuando la vida de Jennifer López había dado un giro de 360°.

Literalmente, porque después de miles de vueltas, volvió a su primer amor: Ben Affleck. En consecuencia, hoy todas las referencias en 'Marry Me', y los versos de las canciones de JLo y Maluma que funcionan como sountrack de la película, pueden estar dedicadas sin duda al actor.

La única persona que podría haber interpretado a Kat Valdez era Jennifer López, así lo dijo la directora del film, Kat Coiro. No existe otra celebridad que haya pasado por lo mismo: un escrutinio constante, una ética laboral inagotable, algunos matrimonios fallidos y rupturas públicas, el mostrarse fuerte cuando en realidad detrás de cámaras todo se está desmoronando, pero sobre todo esa esperanza y confianza que tanto López como Kat tienen con el amor para siempre.