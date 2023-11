Influencer de YouTube construyó 100 pozos de agua en Africa

I Built 100 Wells In Africa

Sus esfuerzos lo llevaron a países como Kenia, donde su trabajo ayuda a una comunidad local y a la escuela allí. MrBeast también donó tanques para que los residentes almacenaran el agua. En Zimbabwe se construyó un puente para mejorar el acceso a un pozo. Su equipo también ayudó a un hospital con una nueva fuente de agua que facilita la vida.

“Esto es sólo el comienzo ”, dijo MrBeast en el video. “ Quiero construir miles de pozos en África y en todo el mundo. Quiero que todos tengan agua limpia ”.

Críticas y respuestas

MrBeast abordó la reacción en un tweet, diciendo que cree que “lo cancelarán ” por el video. “ Ya sé que me cancelarán porque subí un video ayudando a la gente y, para ser 100% claro, no me importa ”, escribió. “ Siempre usaré mi canal para ayudar a la gente y tratar de inspirar a mi audiencia a hacer lo mismo ”.

image.png

MrBeast es uno de los youtubers más populares y exitosos del mundo, conocido por sus videos de desafíos, bromas y donaciones. Su canal tiene más de 200 millones de suscriptores y más de 30 mil millones de vistas.

Además de su canal principal, tiene otros canales secundarios dedicados a los videojuegos, las reacciones y la animación.

