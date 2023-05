HBO: Succession furor en audiencia, tiembla Macaulay Culkin

Ewan señaló que Logan quería ser percibido como generoso, aunque en realidad era un ser inmensamente codicioso, y la riqueza de su hermano superaba con creces sus contribuciones caritativas. Sin embargo, destaca que Logan dejó de tratar de ser una buena persona al final de su vida, lo que generó inmenso dolor y oscuridad en las personas a su alrededor y en el mundo en general.

Kendall y Shiv también dieron discursos sobre su padre en el funeral, mostrando lo mucho que despreciaban a Logan. Aunque ambos querían expresar palabras de gratitud y hacer un homenaje al fallecido patriarca, al final el común denominador de ambos terminó siendo el dinero. Los hermanos alabaron el legado de Logan, y lo despidieron falsamente como un héroe y titán de la industria de la comunicación.

Uno de los actores que más se destacó en esta temporada, y que tuvo su pináculo de atención en el tramo final de la serie fue Kieran Culkin, hermano menor del histórico actor infantil Macaulay Culkin, conocido por las películas de Mi pobre angelito, a quien todavía podríamos describir como la estrella infantil más famosa de las últimas décadas.

Kieran es dos años menor que su hermano Macaulay, y aunque en principio vivió eclipsado por la fama de su rubio hermano mayor, no supo con certeza que quería ser actor hasta los 36 años. Sin embargo, el tiempo pasó y ahora podría cobrarse la cuota pendiente que el mundo del entretenimiento tiene con su familia gracias a la última temporada de Succession.

Hablar de los hermanos Culkin ya no se reduce únicamente a Macaulay y su complicada historia personal, donde la fama infantil, la emancipación juvenil, la ruptura con su padre, las drogas y su recuperación colman los titulares. No. Hablar de los Culkin es hablar de Kieran, ahora más que nunca. Porque después de desnudar su talento en la tercera temporada de Succession, bañando a su personaje de vulnerabilidad tan explícita que rompió todos los esquemas de los que seguimos esta magnífica serie, ahora vuelve a hacerlo provocando un terremoto emocional digno del premio Emmy.

Pasa de destilar confianza frente al espejo, ensayando su discurso homenaje con aires engreídos como si el luto jamás lo hubiera tocado, a desmoronarse frente a las figuras más poderosas cuando el golpe de realidad lo baña como un balde de agua fría. Tiene a su padre delante en el ataúd y es hora de la despedida, de celebrarlo como pueda y decirle adiós. Pero no puede.

Roman Breaks Down in Tears During Eulogy - Succession S4E9