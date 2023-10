Eliana Guercio se sumó al enfrentamiento Latorre-Barbieri

“Decimos 2023, que nos deconstruimos y que nos cuidamos, que no se hable del cuerpo de otro y no sé qué… Y las miserias más grandes…”, describía Eliana cuando, de repente, Gabriel la paró, “¿Y qué querés? ¿Qué se quede callada mientras le dicen cornuda? ¿Qué queres que haga Yanina?”. "Ser cornuda no es tan grave", agregó Marcela Tinayre.