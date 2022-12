El picante cruce entre Lionel Messi y Robert Lewandowski

En ese momento, Messi redobló la apuesta: "No comparto lo que él dijo pero tampoco le di tanta importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera. No me interesa".

Lo cierto, es que después de ese episodio, volvieron a cruzarse en una "final" decisiva y el 10 argentino le pasó facturas por sus dichos ya que ante el foul del polaco reaccionó ignorandolo. A pesar de que más tarde calmaron las aguas y finalizaron el encuentro saludándose.

image.png

