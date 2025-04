El marido de Lizy Tagliani rompió el silencio tras las acusaciones de Viviana Canosa

Lizy Tagliani negó las acusaciones de Viviana Canosa

El domingo (13/04) Lizy Tagliani aprovechó su rol de conductora en La Peña de Morfi para realizar un descargo tras los dichos de su colega.

“Les voy a decir la verdad. Seguramente saben lo que está sucediendo en estos días. Estoy triste. Nunca pensé que esto podía pasar. Yo sé quién soy. Estoy muy segura. Y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa. Y tener la vida que tengo también”, expresó.





El descargo de Lizy Tagliani al comienzo de #LaPeñaDeMorfi



Sumate por https://t.co/NJh6YErXAv pic.twitter.com/3jzHOFkWac — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) April 13, 2025



Y sumó: "Me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona. Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje. Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad".

"La gente que me conoce sabe que soy así. Quizás puedan pensar que fingí todo este tiempo, pero nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando a la misma gente, los mismos amigos, los que me acompañan", señaló con seriedad.

