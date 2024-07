El fuerte exabrupto de Paulo Kablan al recordar el ninguneo de un jefe

Y agregó: "Me acuerdo hasta el monto de $700 a $500. Era un montonazo. Y consigo trabajo en el diario El Día de La Plata. Le digo: 'Me voy a La Plata porque conseguí trabajo'. Y me dijo: 'Te van a pagar $300. Ahí te van a boludear'". Y seguido, inesperadamente, esbozó una sonrisa frente a cámara y exclamó: "Acá estoy. La concha de tu madre".

Paulo Kablan brindó detalles del femicidio de Catalina Gutiérrez

El sábado (20/07) Paulo Kablan estuvo invitado al programa de Mirtha Legrand en el que brindó información acerca del femicidio de Catalina Gutiérrez, la joven que fue hallada muerta en Córdoba.

El periodista contó que el crimen ocurrió luego una discusión entre la víctima, de 21 años, y un compañero suyo. "El asesinato se produjo después de una discusión en la vereda. Este individuo, que frecuentaba a Catalina, la atacó en un acto de violencia extremo", explicó.

"Estos casos generan un miedo profundo porque nos hacen cuestionar la seguridad de nuestros seres queridos. Los padres de Catalina deben estar devastados, sintiéndose culpables por no haber notado las señales de alerta", agregó el invitado.

A su vez, posteriormente se refirió a la perversidad del femicida: "Este tipo de violencia, donde el agresor considera a la víctima como 'suyo o de nadie', es especialmente inquietante".

------------------

Más contenido en Urgente24:

Catherine Fulop contra Gabriela Sabatini: toda la verdad sobre su polémica pelea

Fernando Burlando rompió el silencio y habló de la separación de Barby Franco

Casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: los regalos a los invitados y todo lo que no se supo

Travis Scott en Argentina 2024: fecha, precios y dónde conseguir las entradas para su show

Preocupación: La pobreza se convirtió en el principal problema del país