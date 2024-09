Disney Plus copió a Netflix: No se podrán compartir más las contraseñas

Netflix abrió el camino, Disney lo sigue

Esta movida no surge de la nada. Netflix, el pionero del streaming, ya implementó medidas similares el año pasado con un éxito rotundo. Las cancelaciones fueron mínimas y las ganancias, enormes. Ahora, Disney+ se suma a la fiesta con su propia versión del "paga o te quedás afuera".

El timing no es casual. Disney+ está por aumentar los precios de la mayoría de sus planes el mes que viene, justo cuando se vienen estrenos bomba como "Agatha All Along" y el debut de "Inside Out 2". Es como si te dijeran: " Si querés ver lo bueno, vas a tener que poner la tarasca".

image.png

Esta movida de Disney+ no solo busca aumentar sus ingresos, sino también prepararse para un futuro donde el streaming sea más competitivo y costoso.

