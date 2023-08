Beto Casella hunde a Wanda Nara: "No sabe nada de..."

image.png

"No se le puede poner un bozal a Andy, que es más bueno que Lassie. Él lo único que quiere es promocionar a su pareja y ver si pueden poner el pie en algún programa. ¡Si no lo dejan acercarse! ¡No sabe nada de la familia!", expresó el conductor con su distintivo estilo irónico.