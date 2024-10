Andrew Garfield y Florence Pugh tuvieron un momento "La Mary" en su nueva película

Recién para cuando habían parado con los besos y miraron para arriba, se dieron cuenta de que la cámara ya no los estaba enfocando. "Ambos estábamos como telepáticamente diciéndonos: ‘Esto parece una toma más larga’", agregó sobre descubrir que el equipo técnico había dejado de grabar, lo que los hizo reír más a los actores.

A Susana Giménez y Carlos Monzón les pasó lo mismo en "La Mary"

Sin duda, el momento hot de Garfield y Pugh le recuerda al público argentino el célebre rodaje de "La Mary", en la que Susana Giménez y Carlos Monzón protagonizaron una de las escenas más recordadas del cine. La película, que dejó al desnudo tanto física como emocionalmente a sus personajes, desafió los límites de lo permitido en la época. En una de las escenas que dio que hablar por la anécdota que se conoció después, el personaje de Susana le dice a Monzón: "No me tengas compasión. Aunque grite, aunque me duela, no me hagas caso. Quiero ser tuya una vez, de una sola vez", mientras los dos están desnudos, tapados apenas por una cortina transparente.

image.png En "La Mary", hubo una escena de la que surgió la anécdota más conocida de la película, en la que Susana y Monzón se dejan llevar tanto por sus papeles que siguen besándose un rato más.

La diva misma admitió en entrevistas posteriores que tanto ella como Monzón ignoraron las órdenes del director, llevándolos a crear un momento de enorme carga erótica que escandalizó a la sociedad. Susana recordó: "Me dio un beso, el director dijo 'corte' y nosotros seguimos un poco más", subrayando que no pudo contener la pasión del momento, aunque había público presente.

Al igual que Garfield y Pugh, Susana y Monzón vivieron una experiencia que fue más allá del guion, donde la química a veces puede llevar a situaciones imprevistas, desdibujando las líneas entre la actuación y la emoción genuina.

"El tiempo que tenemos", que llega a los cines el 7 de noviembre, promete explorar los límites del amor y el tiempo, y, al igual que "La Mary", deja entrever que detrás de cámaras, las historias más apasionantes pueden surgir de la conexión humana.

Embed

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Un hotel termal para relajarse y pasar el día por $10.000

Aerolínea low cost cerca de la quiebra tras grandes pérdidas

El Lado B de la salida de Orly Terranova de MDZ Mendoza

La miniserie que está en Netflix y tiene 8 capítulos que te van a fascinar

Finde XL en AMBA: Paseos gastronómicos, teatro gratis y más