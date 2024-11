Amazon Prime acaba de superar a Netflix/Disney/HBO: La IA que te resumirá episodios sin spoilers

El sistema debuta con todo el catálogo de series originales de Amazon MGM Studios. Esto significa que ya podés ponerte al día con los superhéroes retorcidos de "The Boys", las aventuras tech de "Upload", el drama musical de "Daisy Jones & the Six" y la acción de "Mr. and Mrs. Smith". Por ahora, la función está disponible para usuarios de Fire TV en Estados Unidos, pero prometen expandirla a más dispositivos antes de que termine el año.