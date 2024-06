Canadá no fue un rival facil. De entrada salió a buscar el partido con un equipo bien cerrado y junto entre lineas. Defensores y delanteros no se llevaban mas de 20 metros, y se movían en bloque. Esto obligó al equipo de Scaloni a jugar largo, pero el arquero norteamericano siempre atento cortó casi todos los intentos en el primer tiempo.

En el complemento todo fue diferente y el partido no terminó en goleada gracias a Crépeau, el arquero canadiense que tapó todos los mano a mano. Canadá no supo cuando cerrarse para cuidar el resultado y siguió atacando y lo pago. La diferencia de jerarquía entre ambos equipos salió a flote y Argentina no terminó goleando de milagro.

Ahora el equipo de Scaloni deberá enfrentar a Chile el martes 25 de junio a las 22hs de nuestro país.

Live Blog Post Final del partido. Argentina venció 2 a 0 a Canadá con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Live Blog Post 88´- Gooooool Argentina 2-0 Canadá Tremendo gol de Lautaro Martinez luego de una genial jugada colectiva que hizo acordar al gol de Di María ante Francia. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1803970849990390023&partner=&hide_thread=false ¡EL TOROOOOOOOOO!Lautaro Martínez y el 2-0 de #Argentina ante #Canadá a los 88'. pic.twitter.com/dBFdVB1Duk — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

Live Blog Post 84´ Argentina tuvo el segundo dos veces. La primera con Messi y la segunda con Lautaro Martínez. El arquero Crépeau les tapó el tiro a los dos y ya es la figura de Canada.

Live Blog Post 77´ Canadá sigue buscando el empate y Argentina aprovecha los espacios para dañarlo pero siguen 1 a 0. Los norteamericanos siguen con la misma intensidad pero faltando poco mas de 10 minutos para que se cumplan los 90 reglamentarios hay que ver si tiene resto físico para el final del partido. En Argentina salieron Di María, Álvarez y Paredes. Ingresaron Lo Celso, Martínez y Otamendi.

Live Blog Post 67´ Argentina sigue generando situaciones de gol, Canadá quiere hacer lo mismo del primer tiempo, pero ni bien se larga al ataque los dirigifos por Scaloni salen de contra y ponen en peligro el arco canadiense. Messi falló en un mano a mano y luego en el rebote tampoco pudo concretar. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1803965586617053458&partner=&hide_thread=false ¡EL CAPITÁN TUVO SU CHANCE!Tremenda habilitación de Dibu Martínez para dejar solo a Messi, que no pudo convertir el 2-0 ante #Canadá tras una buena acción individual. pic.twitter.com/o2uHOp13ig — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

Live Blog Post 56´ Segundo tiempo totalmente diferente. Argentina salió con todo y Canadá no pasa la mitad de la cancha. La "albiceleste" gana 1 a 0 y ya tuvo dos chances mas de ampliar. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1803962221875126664&partner=&hide_thread=false ¡CASI LLEGA EL SEGUNDO, JULIÁN!Álvarez casi convierte el 2-0 ante #Canadá a los 50'. pic.twitter.com/0JGpHzcqev — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

Live Blog Post 48´- Goooool de Argentina Julián Alvarez. Messi metió un pase en cortada para Mac Allister qeu fue derribado por el arquero, Julián Álvarez tomó el rebote y convirtió el primero de Argentina. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1803961651718427119&partner=&hide_thread=false ¡GOOOOOOOOL ARGENTINO!A los 48', JULIÁN ÁLVAREZ puso el 1-0 ante #Canadá. @mcdonalds_ar presenta la jugada más linda del partido. pic.twitter.com/SIIiqcu52B — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

Live Blog Post Arrancó el segundo tiempo Argentina y Canadá empatan 0 a 0.

Live Blog Post Final del primer tiempo En un primer tiempo raro, Argentina y Canadá igualan 0 a 0. Los dirigidos por Scaloni dominaron el partido, pero Canadá con un equipo corto y con poca distancia entre la defensa y la delantera hizo que Argentina no tuviera espacios para jugar. Normalmente a Argentina se le "cuelgan del travesaño" pero Canadá buscó una alternativa para jugarle y hacerle daño. Eso le esta dando resultado ya que la mas clara la tuvieron los norteamericanos. Canadá atacó por el lado izquierdo, Davies le ganó la espalda siempre a Molina y eso es lo que más está complicando a Argentina. Ojo, no es que Canadá está mejor que los argentinos pero si sorprende su forma de juego, la que está complicando a Argentina y mantiene el 0 a 0.

Live Blog Post 43´ La más clara la tuvo Canadá. Jonathan David desbordó, tiró el centro, y a dos metros de la linea del area chica Eustáquio fusiló al "Dibu" Martínez que en otra tapada magistral salvó a Argentina del 1-0 en contra.

Live Blog Post 39´ Lo tuvo Argentina. Desbordó De Paul, tiró el centro y Mac Allister cabeceó con la marca encima dentro del area y tapó Crépeau.

Live Blog Post 33´ Canadá lo tuvo de vuelta, desbordó Davies, lanzó el centro y Buchanan entró por el medio, tapó el "Dibu". Luego el árbitro anuló la jugada por fuera de juego. Canadá sale a atacar a Argentina por el lado izquierdo y a los dirigidos por Scaloni se les complica para cortar el ataque.

Live Blog Post 28´ El huevo Acuña desbordó ganandole a la salida del arquero Crépeau, lanzó el centro, la pelota pasó por todo el arco y no hubo ningún jugador argentino que la pueda empujar. Siguen 0 a 0 y Argentina tiene el gol al caer. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1803950183740293406&partner=&hide_thread=false GRAN PASE DE MESSI Y ACUÑA ESTUVO CERCA DEL PRIMEROTras la asistencia de Leo, el Huevo quedó con el arco a su merced pero falló por poco. #CopaAmérica pic.twitter.com/LUG5bABqjE — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

Live Blog Post 23´ Argentina domina pero Canadá no se la deja nada facil. Los norteamericanos tuvieron un tiro libre peligroso que ejecutó Alphonso Davies, pero la pelota dió en la barrera y luego el rebote se fue al córner.

Live Blog Post 15´ Canadá juega bien arriba y Argentina puede aprovechar eso para convertirle de contra. No se esperaba esta actitud del conjunto norteamericano, sino que nos imaginabamos un Canadá bien abajo. A pesar de eso Argentina domina y esta mas cerca del gol.

Live Blog Post 9´ Sorpresivamente el partido se hace ida y vuelta y muy intenso. Luego de un córner de Canadá donde tuvo la chance de gol, Di María se fue solo para el gol pero el arquero canadiense le tapó el mano a mano. Luego la tuvo dos veces más Argentina y no pudo concretar. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1803945424065110205&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ CERCA ESTUVO EL PRIMERO, FIDEO!Di María tuvo la primera ocasión del partido, pero se encontró con la buena respuesta del arquero de #Canadá. pic.twitter.com/1STbmrn2Il — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

Live Blog Post 5´ Primera situación de gol de Argentina, remate de Paredes desde afuera del area que se va apenas por arriba del travesaño. Canadá había arrancado con intensidad pero los dirigidos por Scaloni recuperaron el balón y ya son protagonistas.

Live Blog Post 1´ Arranca el partido, Argentina 0-0 Canadá.

Live Blog Post Ingresan los equipos a la cancha Salen los equipos a la cancha y se preparan para cantar los himnos nacionales de Argentina y Canadá.

Live Blog Post La última vez que se midieron Argentina y Canadá fue en la previa del Mundial Sudáfrica 2010, con Diego Maradona como DT. Fue victoria albiceleste 5 a 0. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FinoYossen/status/1661574352045842432&partner=&hide_thread=false 24 de mayo de 2010. Argentina goleaba a Canadá por 5 a 0 en el medio de los festejos por el Bicentenario. Messi no jugó por una pequeña molestia. Dirigía Maradona.@ciroylospersas entonó el himno nacional.pic.twitter.com/VpruqOBSPQ — Andrés Yossen (@FinoYossen) May 25, 2023

Live Blog Post En instantes Lionel Messi se convertirá en el primer jugador en disputar 7 Copas América. Además será el jugador que más partidos disputó en la competición con 35 encuentros. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1803933377780736299&partner=&hide_thread=false Entrada en calor ON para la Scaloneta de la mano de Leo Messi... ¡Ya se viene el debut en la #CopaAmérica2024 vs. Canadá! pic.twitter.com/lC1sTpPOZD — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2024

Live Blog Post Argentina sale a hacer el reconocimiento del campo de juego. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1803932868516659554&partner=&hide_thread=false ¡ACÁ ESTÁ EL CAMPEÓN DEL MUNDO, PAPÁ! pic.twitter.com/0G7qfaFyYe — TyC Sports (@TyCSports) June 20, 2024

Live Blog Post Confirmada la formación de Canadá. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DSports/status/1803928277230268781&partner=&hide_thread=false ¡ASÍ VA CANADA! Estos son los 11 elegidos por Jesse Marsch para enfrentar a Argentina en el debut de la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS.Suscríbete en https://t.co/L5LN8SdbMV y mira los 32 partidos de la #CA2024 por DSPORTS. Se juega por #DIRECTV y #DGO pic.twitter.com/1Utpld3BFE — DSPORTS (@DSports) June 20, 2024