"Violador serial": Sacerdote imputado por pornografía infantil

El clérigo sería sentenciado a al menos 15 años de prisión si finalmente es declarado culpable de posesión de imágenes de abuso infantil que representan a un menor de menos de 10 años.

“Violador serial”

Con este nuevo hallazgo, la fiscalía teme que el sacerdote haya cometido más delitos no solo contra mujeres sino contra niñas. Es "un potencial sospechoso de agresión sexual en serie", dijo la Polcía.

“Un depredador es un depredador”, afirmó Kristi Schubert, abogada de la mayoría de las víctimas femeninas. “Y si explotan sexualmente a un adulto, tampoco están seguros cerca de los niños”.

Odiong está en ojo de la tormenta desde 2019 cuando la diócesis católica romana de Austin (Texas), que administra las instituciones de la iglesia de Waco, reveló que había prohibido el ejercicio de su ministerio allí. 2 meses antes, la diócesis más importante de Luisiana lo suspendió de manera similar. Luego lo siguió la archidiócesis de Nueva Orleans que declaró que también había prohibido a Odiong ejercer su ministerio en su comunidad.

Las medidas respondieron a quejas de mujeres, incluidas dos que conoció mientras trabajaba en la Universidad Baylor en Waco, que “acusaron públicamente a Odiong de intentar usar su influencia como sacerdote para buscar contactos sexuales en los que no estaban de acuerdo o no podían consentir”, informó The Guardian.

image.png Los escándalos sexuales en la Iglesia Católica no cesan.

Las víctimas denunciaron en sus acusaciones “coerción sexual, manoseos y abusos”. Otra que se unió a las denuncias lo acusó de agredirla sexualmente en 2012. La polícia también encontró en una cuenta de correo electrónico de Odiong mensajes de otra mujer que detallan encuentros sexuales ocasionales con el sacerdote incluido uno en el que sufrió una lesión en el colon. Luego en diálogo con los investigadores, la mujer admitió los encuentros y denunció que había sido objeto de algunos de los comportamientos que contaron víctimas anteriores.

“Texas es uno de una docena de estados con una ley que dice que es imposible que haya una relación consensuada entre clérigos y adultos que dependen emocionalmente de su consejo espiritual”, remarcó The Guardian.

Una mujer que conoció en Baylor lo denunció por haberle hecho una insinuación sexual no deseada poco después de que ella saliera del sacramento de la confesión; una segunda contó luego cómo él la presionó para que abandonara su matrimonio problemático y entrara en un “matrimonio espiritual” con él, en un momento dado besándola con fuerza en la boca y manoseándola; otra tercera mujer de Pensilvania que conoció a Odiong mientras estudiaba una maestría en teología en la Universidad Franciscana de Ohio alegó que la obligó a mantener una relación abusiva entre estados entre 2007 y 2018 que incluía sexo oral e importantes sumas de dinero.

El caso, como otros del estilo, vuelve a exponer la protección de los burócratas de la Iglesia católica. Los sucesivos escándalos siniestros la convierten en un institución cada vez más desprestigiada y enredada en sus ideas anticuadas y ciertas conductas perversas encubiertas.

Antes del arresto, Odiong seguía trabajando a pesar de las suspensiones. De hecho el estado de Luisiana le permitió trabajar hasta diciembre pasado. A lo largo de los años en Texas y Luisiana, Odiong trabajó en el Centro de Estudiantes Católicos San Pedro de Baylor y en una iglesia en Luling.

En paralelo, la policía estatal de Luisiana investiga si la archidiócesis de Nueva Orleans y sus líderes habían operado una red de tráfico sexual infantil responsable de “abuso sexual generalizado de menores que se remonta a décadas atrás que fue encubierto y no denunciado a las fuerzas del orden”.

