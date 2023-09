Venezuela, desde Ezequiel Ledesma a la angustia de Darién

En noviembre 2022, Nicolás Maduro dijo que había pedido a António Guterres que Venezuela recuperase su derecho al voto en la Asamblea General de la ONU, que perdió porque no cumplió con sus contribuciones financieras, invocando que no tenía dinero por la congelación de dinero, consecuencia de sanciones.

Pero el 'caso Darién' es hoy día mucho más trascendente porque recuerda a muchos que Venezuela sigue expulsando habitantes, en una crisis migratoria de la que nadie quiere hacerse cargo pero que existe y es un punto de ataque a Maduro para intentar presionarlo por nuevos escenarios.

00darien-business-17-superJumbo.webp Venezolanos hacia USA atravesando Darién.

El Tapón

La región del Darién es un área selvática y pantanosa ubicada en el límite de América Central (Panamá) y América del Sur (Colombia). Debe recordarse que Panamá fue territorio de Colombia hasta que USA provocó una escisión para construir el canal de Panamá. Es curioso que con ese criterio no debería oponerse a que la rusófona Crimea se divorcie de Ucrania.

En Darién se interrumpe la carretera Panamericana, que conecta la mayor parte de los países del continente; funciona como una barrera natural que se ha denominado 'Tapón del Darién', hoy una de las crisis políticas y humanitarias más urgentes del Hemisferio Occidental.

Más de 360.000 personas ya cruzaron la selva en 2023, según el gobierno de Panamá, superando el récord de 250.000 en 2022, que a su vez superó los 133.000 de 2021.

Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá:

"171.043 son ciudadanos venezolanos, 40.000 son ecuatorianos, casi 35.000 son ciudadanos haitianos y tenemos un número que va en aumento de China porque los traficantes de seres humanos han encontrado en esta nacionalidad una nacionalidad que paga dinero para ser traficada y llegar a su lugar de destino."

USA, Colombia y Panamá firmaron un acuerdo en abril 2023 para “poner fin al movimiento ilícito de personas” por el Tapón del Darién, una práctica que “conduce a la muerte y a la explotación de personas vulnerables con ganancias significativas”.

Por Darién se desplazan venezolanos y de otras nacionalidades que quieren ingresar a USA pero pasan por Colombia y Panamá antes de atravesar América Central y México.

En el caso de las autoridades panameñas, acusan a los “países del sur” (Venezuela, Ecuador, Perú y también Colombia) de eludir “la debida responsabilidad” para detener a las personas que se dirigen hacia el norte.

“No hay nada humanitario en esta movilidad irregular”, declaró Samira Gozaine. “Los niños que mueren en la selva, las mujeres violadas, los hombres violados, la gente asesinada”, agregó.

Giuseppe Loprete, Jefe en Panamá del Centro (Global) Administrativo y de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), detalla que "la mayoría viene de Venezuela, Ecuador, Haití, Colombia y de fuera de la región, de países como China, India, o Camerún”.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) han pedido cooperación para evitar la migración en el Tapón de Darién. Fragmento del comunicado conjunto:

"A medida que el número de personas migrantes y refugiadas que cruzan la selva del Darién alcanza niveles récord, la OIM y Acnur piden un enfoque integral, regional y colaborativo para abordar los graves riesgos de protección y las urgentes necesidades humanitarias".

En agosto 2023, casi 82.000 personas emprendieron el recorrido por el Darién, según las autoridades panameñas.

Luego de una breve caída en el flujo en el inicio de 2023, las detenciones de migrantes en la frontera estadounidense han vuelto a aumentar porque se registra una cifra histórica de familias que cruzan.

acnur.webp "2022 fue un año récord, en que cerca 250.000 personas arriesgaron sus vidas atravesando el Darién, pero ya superamos ese récord. Hasta el momento, en 2023, más de 360.000 personas han realizado este recorrido, que es muy peligroso”.

El dinero

Los colombianos que transportan migrantes por la selva aseguran que brindan un servicio humanitario. Lo cierto es que a cada paso en la selva hay oportunidad de hacer dinero. Darién es un gran negocio para muchos.

Por eso, líderes colombianos aseguran que la profesionalización del negocio migratorio puede

prevenir que los municipios empobrecidos queden saturados por cientos de miles de personas necesitadas, ayudar a los migrantes a cruzar la peligrosa frontera con mayor seguridad, e impulsar a sus propias economías.

Es más: las muertes de migrantes en la porción colombiana del Darién casi ya no suceden, dijeron los trabajadores humanitarios, quienes mencionaron que la mala reputación del Darién le hace daño al negocio que han organizado.

El trayecto en lancha para llegar al bosque tropical: US$ 40 dólares.

Un guía que acompaña en el inicio de la ruta peligrosa: US$ 170.

Un acompañante que carga la mochila o valija, US$ 100.

Un plato de pollo con arroz tras un día de escalar, US$ 10.

'Paquetes' especiales 'all inclusive' (con tiendas, botas y otros básicos): US$ 500 (es monto mínimo).

Hay organizaciones no gubernamentales trabajando para respaldar a las comunidades que acogen a migrantes y refugiados. Las ONGs apoyan iniciativas gubernamentales que ayudan a facilitar vías seguras como alternativas en viajes peligrosos.

José Samaniego, director de Acnur para las Américas:

Múltiples factores interconectados, que van desde el acceso limitado a los derechos fundamentales y los servicios esenciales hasta el impacto de la violencia y la inseguridad, siguen empujando a las personas a situaciones de desplazamiento. Estamos aumentando la asistencia humanitaria y de protección para atender las necesidades urgentes de las personas refugiadas y migrantes, principalmente proporcionando apoyo crítico en áreas como alimentación, alojamiento y atención médica, ya que sus derechos y bienestar están en juego.

Michele Klein Solomon, directora regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe:

"La peligrosa travesía de la selva del Darién no es solo un testimonio de la desesperación y la determinación de quienes buscan una vida mejor, sino un recordatorio sombrío de la urgencia de actualizar nuestros sistemas migratorios."

"La urgencia de esta situación no permite demoras; es nuestro deber colectivo, y no solo de Panamá, ofrecer soluciones humanas y sostenibles que prevengan futuras tragedias."

La mayoría de los que cruzan proceden de Venezuela, 55%; Haití y Ecuador, 14% cada uno. También hay personas procedentes de China, Colombia, Afganistán, Nepal o Perú.

pegatina chinos farc.webp El sticker demuestra que el impuesto a un grupo armado ya fue pagado y se puede transitar.

Venezolanos

A pesar de los esfuerzos de los países de acogida para regularizar e integrar a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, más de 4 millones de personas siguen teniendo dificultades hasta para alimentarse.

El Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA) para 2023 muestra que muchas personas refugiadas y migrantes de Venezuela carecen de medios de subsistencia estables, lo que dificulta su integración efectiva y su contribución a las comunidades de acogida.

Es interesante dialogar con la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), coliderada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El informe revela que 19% de las niñas y los niños refugiados y migrantes, no asisten a la escuela, y apoyan a sus familias con trabajos informales y mal pagados.

"Las iniciativas de regularización y documentación implementadas en la región son el camino hacia una vida digna para las familias venezolanas", dijo Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto del ACNUR y la OIM para los Refugiados y Migrantes de Venezuela.

El hecho de que la mitad de las personas venezolanas en la región enfrenten barreras para recibir atención médica y no puedan permitirse 3 comidas al día o acceder a una vivienda adecuada, evidencia la necesidad de apoyo internacional, para que tengan oportunidades para ser autosuficientes, integrarse en sus comunidades de acogida, y contribuir al desarrollo de los países de la región.

Según la Plataforma R4VLink is external, a agosto de 2023 había más de 7,7 millones de personas refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela en todo el mundo. Más de 6,5 millones de ellas han sido acogidos en 17 países de América Latina y el Caribe.

Las 228 organizaciones socias de la Plataforma R4V denuncian que de los US$ 720 millones solicitados en el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes, a la fecha apenas se ha recibido el 12%.

capurgana acandi.webp Muelle en Capurgana, en Acandi, donde se espera a los migrantes.

Estado ausente

En ausencia del gobierno de Colombia, diferentes líderes locales han decidido encargarse de la migración.

Por ejemplo, Fundación Social Nueva Luz del Darién, gestiona la ruta desde Acandí hasta la frontera con Panamá, fijando precios por el trayecto, recaudando tarifas y operando campamentos en medio de la selva.

La fundación ha contratado a más de 2.000 guías locales y cargadores de mochilas y los ha organizado en equipos con camisetas numeradas de distintos colores.

Las personas migrantes pagan por lo que la fundación llama 'servicios', con un paquete básico de guía y seguridad por la frontera, a US$ 170. Cuando esto sucede, se le dan 2 brazaletes de papel como comprobante de pago.

Otro ejemplo fue verificado por The New York Times en el puerto de Necoclí, donde antes de ingresar a la selva, los migrantes deben pagarle a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a veces conocido como Clan del Golfo, un impuesto de US$ 80 por persona a cambio del permiso para cruzar por el Darién.

Su control sobre parte del norte de Colombia es tan absoluto que la Defensoría del Pueblo dice que es el actor armado “hegemónico” de la región.

Cuando los migrantes pagan, dicen los recaudadores, se les da un recibo: un sticker en la portada del pasaporte.

Entonces, los pobres que huyen de sus países ayudan a financiar a los pobres que ocupan los espacios de tránsito. Hay Estado ausente en ambos casos: no garantiza un escenario e instituciones para el progreso o ascenso socioeconómico.

Demostración del fracaso del Estado es que no ha resuelto la crisis migratoria.

La selva del Darién: atractivo turístico para unos, infierno para otros

Servicios

Hay folletos de instrucciones que ofrece consejos para cruzar la jungla. Un mapa marca en rojo los lugares habituales de “asaltos violentos y violaciones”.

Hay hostales nuevos por todas partes en una región en la que las carretas de caballos se cruzan con vehículos 4x4 de US$ 100.000.

Los migrantes más pobres llegan a pie y acampan en la playa. La mayoría procede de Venezuela: hay una crisis económica y pocos indicios de queNicolás Maduro abandone el poder pronto.

Hay principios básicos:

No se trata de una carrera dino de sobrevivir para llegar a USA.

No dormir junto a los ríos porque crecen con las lluvia.

Comer alimentos con sal para evitar la deshidratación.

Tomar descansos.

Los niños deben permanecer junto a sus padres.

Las mujeres embarazadas deben quedarse con los guías.

Quien sea encontrado con drogas será devuelto a Necoclí.

Es 1 día y medio de caminata hasta la frontera con Panamá, y hay minicampamentos donde los migrantes pueden comprar agua y alimentos.

Los precios suben a medida que la gente avanza.

Un Gatorade costaba US$ 2,50 al principio, y US$ 5 al final.

En la curva de un río, la gente se encontró con un hombre que vendía empanadas caseras en una bandeja.

darien55.webp La imagen tomada por el dron permite apreciar un grupo en un pequeño campamento en la selva.

Olor a muerte

Esa percepción de seguridad hace que cada vez más personas se adentren en la selva, creyendo que saldrán con vida.

Pero en la frontera con Panamá, los guías de la fundación los dejan y todo se complica.

Pequeñas bandas criminales recorren la selva, y utilizan la violación como herramienta para extraer dinero y castigar a quienes no pueden pagar.

El responsable regional de un grupo de ayuda afirma que las víctimas suelen ser mujeres y niños, y que los hombres son obligados a mirar. Niños de hasta apenas 6 años han muerto por disparos.

Y cualquier persona sin dinero —incluidos quienes lo gastaron pagándole a los guías en Colombia— es muy vulnerable.

De pronto, Panamá se convierte en epicentro de una crisis humanitaria y carece de recursos para afrontarla.

El Gobierno panameño se siente desbordado.

Margarida Loureiro, representante adjunta de la Oficina Multipaís de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) en Panamá, a la agencia aleman a DW:

"2022 fue un año récord, en que cerca 250.000 personas arriesgaron sus vidas atravesando el Darién, pero ya superamos ese récord. Hasta el momento, en 2023, más de 360.000 personas han realizado este recorrido, que es muy peligroso”.

pulseras pago seguridad.webp Cintas en las muñecas, en una se identifica a la ONG que concedió la identificación, y la otra pulsera tiene una consigna.

Margarida Loureiro subraya, además:

"Hay un incremento sustancial de redes de tráfico y de grupos criminales disfrazados de agencias turísticas, que venden paquetes muy atractivos a gente muy desesperada, que está huyendo por persecución, por violencia generalizada de sus países, o en busca de una vida más digna para sus familias… Algunos hasta prometen paquetes con tres tentativas, en caso de que las personas sean deportadas. Igualmente, en las redes sociales venden el Darién como una ruta muy sencilla, pero eso no es así. Darién es una jungla, es peligrosa, hay también grupos criminales adentro, que violan, que matan, que roban”.

Acnur intenta combatir la desinformación con proyectos tales como 'Confía en el Tucán', que ofrece datos verificados. También monitorea la situación y ofrece testimonios reales de gente que ha hecho ese recorrido. 1 de cada 3 personas entrevistadas en agosto de 2023 reportó haber sido víctima de abusos, maltrato, robo o fraude.

Acnur:

"Estamos hablando del 31% de 82.000 personas. Ellos lo han perdido todo, documentos, sus celulares, cualquier recurso económico. Hay muchas mujeres violadas, hay gente que muere".

"Las personas con las que conversamos reportaron que habían visto entre 1 y 15 cuerpos en el recorrido. Los que no han visto cuerpos, han sentido el olor de la muerte".

La vulnerabilidad de los migrantes se agrava aún más, a juicio de Abel Núñez, porque "muchos gobiernos locales ven este fenómeno como una amenaza para la seguridad y, en realidad, no aplican políticas de asistencia, sino de exclusión”.

Núñez, director ejecutivo de CARECEN, ONG que respalda a los inmigrantes en USA:

"He estado en reuniones con los alcaldes de la zona del Darién y ellos hablan de los inmigrantes como una peste, dicen que traen criminalidad, pero la realidad es que la criminalidad ya existe en ese área, lo que pasa es que ahora tiene una población más vulnerable para explotar”.

"Hay que reconocer que muchos de estos países no tienen los suficientes recursos para proveer a sus propias poblaciones. Mucho menos para un flujo. Yo creo que esto es, como dicen, una tormenta perfecta donde, por la necesidad de estas personas de salir de su país de origen, enfrentan situaciones en los países de tránsito, que no están preparados ni tienen los recursos para proveer los servicios necesarios".

Margarida Loureiro destaca la solidaridad de comunidades indígenas que han acogido desde hace décadas a migrantes y con las que ACNUR también colabora. Pero toda la ayuda parece poca en vista de las dimensiones de la tragedia.

darien hamaca.webp Las hamacas se alquilan en la selva para domir luego de 10 horas de caminata.

“Nosotros tratamos de buscar la cooperación internacional con los países de origen y de tránsito (de migrantes) pero ha sido difícil, por ejemplo, cuando llegan los niños, ¿qué es más fácil?, evitar que esos niños inicien ese trayecto de Necoclí y Turbo en Colombia para que no vengan y se vean en riesgo en la selva porque cuando llegan acá (Panamá) vienen impactados, entonces el enfoque no es Panamá”, dijo el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino.

Hemos agotado todas las instancias ante una movilidad humana muy grande porque estamos recibiendo cerca de 2.000 a 3.000 personas diariamente.

"Darién refleja una crisis humanitaria y de protección que va más allá de Panamá, que requiere más solidaridad, más cooperación internacional y responsabilidad compartida de los Estados".

Giuseppe Loprete:

"Históricamente, las deportaciones no tienen mucho impacto sobre los flujos migratorios de este tamaño. Solo un pequeño porcentaje de personas podrían ser deportadas y, por experiencia en otras emergencias, la tendencia es que estas mismas personas regresan por vías irregulares”.

Jorge Gobea, director del Servicio nacional de Fronteras de Panamá:

La migración es tan compleja como sus efectos, la seguridad ambiental del Darién y de sus comarcas se han visto afectadas de manera grave en una contabilidad de más de 60.000 toneladas de basura en los ríos para revertir esos daños y donde más de 12.000 personas que utilizan estas rutas hacen sus necesidades trayendo la presencia de nuevas enfermedades que no eran recurrentes.