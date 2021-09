Uruguay tiene un plan para atraer inversiones ¿Y Argentina?

Afianzar la moneda

Otros planes relacionados con mejorar la economía Uruguaya que tiene en mente el gobierno de Luis Lacalle Pou es bajar la inflación a niveles parecidos a los internacionales —más próximos a 3% anual que a 7%-8%, como los que tiene hoy Uruguay—, y restablecer la confianza de las empresas y las familias en la moneda nacional. Es un plan de desdolarización a largo plazo, ya en marcha, que más adelante tiene previstas medidas tributarias o de otro tipo que operen como “incentivos” a cambios de actitudes enraizadas en lo “cultural”.

Esta reforma está liderada por el Banco Central de Uruguay (BCU), junto con Gerardo Licandro, gerente de la Asesoría Económica, a la cabeza de la misma. Tuvieron reuniones con distintos empresarios para convencerlos de los beneficios de desdolarizar la economía:

Con niveles de inflación superiores al 8% se daña el crecimiento económico porque desaparece el mercado financiero en moneda doméstica.

Aclaramos que se refiere a un 8% de inflación anual, el acumulado entre enero y agosto de 2021 es de 5,30%. Esto genera un gran contraste con el 3% de inflación de agosto 2021 en Argentina. La acumulada entre enero y agosto de este año quedará casi en 33%.

Tienen miedo de terminar como nosotros

Durante las reuniones entre Licandro y los empresarios uruguayos expresaron su preocupación de que el proceso de desdolarización en Uruguay tuviera algún carácter forzoso. En su charla del lunes (30/8) con los periodistas, Licandro fue claro: "No esperamos que el dólar desaparezca y no hay nada más lejos (de la intención de) prohibir el uso del dólar de manera total o parcial (…). Esto no es Argentina".

Tristemente, Uruguay inspira cada vez más confianza como un lugar estable económicamente en la región para realizar inversiones.