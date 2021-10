"Las designaciones de las ministras militantes Dina Boluarte Zegarra y Betssy Chávez Chino no nacen de una propuesta partidaria ni de bancada, sino de actos estrictamente individualistas, por lo que no nos representan", se lee en el comunicado.

De la misma manera, el partido se pronunció respecto a las filtraciones de los chats internos del partido, que se hicieron públicas en las últimas semanas, en donde se pudo leer a Guido Bellido, ex primer ministro, solicitando la salida del canciller Óscar Maúrtua.

"Asimismo, condenamos la filtración de información de los asuntos internos del partido y atentados contra la unidad partidaria, siendo faltas muy graves según el estatuto, por lo que se dará inicio al proceso disciplinario respectivo", se menciona en el pronunciamiento.

El documento enfatizó en dos acciones importantes que se llevarán a cabo desde la interna de Perú Libre. Por su parte, el oficialismo planteó un "reordenamiento" de los integrantes afines al magisterio ya que, según mencionan, su finalidad es mantener las buenas relaciones de valores y sinceridad entre sus filas.

Finalmente, en el quinto punto, el partido hace oficial su decisión de no emitir el voto de confianza al nuevo gabinete de Mirtha Vásquez, denominado por ellos mismos como un "gabinete caviar", ya que si no lo hacen, explican, implicaría una incoherencia principista.

Luego de este tuit, a Castillo se le pusieron los pelos de puntas contra Cerrón y lo hizo saber en el acto de inauguración en San Martín.

El mandatario aseguró que "no podemos estar en problemas o en cuestionamientos" políticos, debido a que la ciudadanía votó por su partido Perú Libre para atender las principales necesidades de la nación.

El mandatario aseguró que "no podemos estar en problemas o en cuestionamientos" políticos, debido a que la ciudadanía votó por su partido Perú Libre para atender las principales necesidades de la nación.

De qué sirve tanto esfuerzo si no nos unimos para trabajar. Es cierto que la política sirve para llegar a entender a la población, pero todos los días no podemos estar en problemas o en cuestionamientos, o respondiendo a situaciones mezquinas, porque el Perú nos ha elegido para trabajar, gobernar de cara y sin robar un centavo al pueblo

El mandatario aseveró que “no nos vamos a vender por mezquindades” y reiteró que su gestión es de izquierda.

El mandatario aseveró que "no nos vamos a vender por mezquindades" y reiteró que su gestión es de izquierda.

Acá no hay que métete al centro o métete a la derecha, acá manda el pueblo. Y el dinero tiene que ser invertido para el pueblo. La plata que le demos al pueblo, ustedes tienen la voz y el voto para decir que en tal sitio hay indicios de corrupción

La frutilla del postre llegó cuando se refirió al tuit de Cerrón, aunque sin mencionarlo, y sin pelos en la lengua arremetió:

La frutilla del postre llegó cuando se refirió al tuit de Cerrón, aunque sin mencionarlo, y sin pelos en la lengua arremetió:

Hoy todo ha cambiado, hoy hasta piensan que con un tuit se cambia el país y así no es, el país se cambia trabajando, el país se cambia estando al lado de la población, luchando con ellos

Las internas en Perú Libre y las pujas de poder entre Castillo y Cerrón vienen desde que el primero asumió el poder. Para un porcentaje importante de la población, el que tiene la corona es el secretario general de Perú Libre, mientras que Castillo tiene que conformarse apenas con su sombrero chotano.