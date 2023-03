Tiroteo en una iglesia de Testigos de Jehová en Alemania

https://twitter.com/MundoEConflicto/status/1633950467729260545 #AHORA | Se ha enviado una alerta de seguridad a los residentes en Hamburgo, Alemania, luego de que se produjera un tiroteo masivo en una iglesia que dejó al momento a 30 baleados y varios muertos. pic.twitter.com/o3RFLsBjZb — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) March 9, 2023

https://twitter.com/PolizeiHamburg/status/1633951366325387264 Bislang liegen keine gesicherten Informationen zu dem Tatmotiv vor.

Wir bitten darum, keine ungesicherten Vermutungen zu teilen und/oder Gerüchte zu streuen. #schießerei #hh0903 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023

#Aktuell hay una operación policial más grande en #Alsterdorf. Actualmente estamos examinando los antecedentes y proporcionaremos más información aquí en breve.

Según los hallazgos iniciales, se disparó un tiro en una iglesia en la calle Deelböge en el distrito #GroßBorstel . Varias personas resultaron gravemente heridas, algunas incluso mortales. Estamos en el sitio con un gran contingente de fuerzas. A continuación se ofrece más información.

Hasta el momento no existe información fidedigna sobre el móvil del crimen. Le pedimos que no comparta suposiciones no seguras ni difunda rumores.

https://twitter.com/MundoEConflicto/status/1633955148669104134 #AHORA | “En el área de peligro, quédese donde está y no salga por el momento” dicen las autoridades de Alemania, tras el ataque en una iglesia de Hamburgo. pic.twitter.com/ku5oAjA9st — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) March 9, 2023

-------------------

Peter Tschentscher, alcalde de Hamburgo, dijo estar conmocionado por la situación en el distrito de Alsterdorf: "Mi más sentido pésame para los familiares de las víctimas. Los servicios de emergencia están trabajando incansablemente para rastrear a los perpetradores y esclarecer los antecedentes".

https://twitter.com/MundoEConflicto/status/1633952568006115336 #AHORA | Se elevan a 7 los muertos por el tiroteo en una iglesia de Hamburgo, Alemania. Se teme que el numero de fallecidos aumente por las decenas de personas heridas de bala.pic.twitter.com/pEYlcNukfH — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) March 9, 2023

----------------------

