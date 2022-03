¿Podría el Ejército de Ucrania pasar a luchar sin uniforme?

"Si se desmorona el Ejército ucraniano, ya sea por falta de municiones, por falta de soldados, por estrategia o lo que fuere, la clandestinidad significa pasar a luchar sin uniforme, pasar a luchar en regiones boscosas, en escondites y tratar de golpear a los soldados rusos retirándose en forma inmediata pero intentando generar la mayor cantidad de bajas posibles.

"Esa fue una táctica que utilizaron los soldados yugoslavos en la Segunda Guerra Mundial con Alemania y les dio un éxito importante hasta que los rusos liberaron a Yugoslavia. No es una táctica que pueda derrotar a un enemigo muy poderoso pero sí puede golpearlo. Es una táctica que también se ha llevado a cabo en Afganistán contra Estados Unidos y ha terminado con la retirada norteamericana después de 20 años. Un plan B en el cual Ucrania entre en una guerra clandestina sería totalmente sostenido por la OTAN y naturalmente por Estados Unidos, mediante el envío de armamento".

¿Cómo se vería una victoria militar rusa?

"Una victoria militar rusa sería el hecho de que hubiera un control ruso sobre determinadas ciudades. A partir de ahí se podrá pensar si ese control es permanente, en cuyo caso habría que fijar un gobernador, un intendente o una autoridad para cada lugar donde vaya. Es un modelo de conquista antiguo, del siglo pasado, es casi un modelo de conquista nazi, si nos vamos a antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. La imposición de gobernadores o de autoridades quizás hasta locales, ruso-ucranianos que simpaticen con la visión ideológica de que Ucrania debe ser una parte sometida a Rusia y no un estado independiente, que es la visión de la minoría de la población de Ucrania, no cabe duda.

"Un país se conquista definitivamente por la presencia de soldados. Si los rusos quieren sostener en Ucrania una conquista, que no lo sabemos, van a necesitar disponer de muchos miles de soldados.

La guerra clandestina, pienso yo, estaría dada por el hecho de que en primer lugar no vemos por el momento que Ucrania tenga una fuerza aérea operativa importante. Ucrania no está en condiciones de hacer un bombardeo masivo sobre columnas militares que avanzan sobre ciudades importantes. Las guerras no las gana la fuerza aérea pero la fuerza aérea es un elemento disuasivo importante en toda guerra. Navalmente, Ucrania no tiene ninguna chance de sostener un dominio sobre el Mar Negro. La guerra clandestina, pienso yo, estaría dada por el hecho de que en primer lugar no vemos por el momento que Ucrania tenga una fuerza aérea operativa importante. Ucrania no está en condiciones de hacer un bombardeo masivo sobre columnas militares que avanzan sobre ciudades importantes. Las guerras no las gana la fuerza aérea pero la fuerza aérea es un elemento disuasivo importante en toda guerra. Navalmente, Ucrania no tiene ninguna chance de sostener un dominio sobre el Mar Negro.

¿Pensás que Putin tiene en la cabeza la idea de ocupar Ucrania a largo plazo?

"No lo imagino, porque si uno mira un poco las guerras que llevó a cabo Rusia, no han sido guerras de ocupación a largo plazo que hayan dado resultado o éxito. Ni tampoco le ha dado éxito esto a Estados Unidos. (...) La guerra de Vietnam es el mejor ejemplo. Estados Unidos estuvo diez años peleando, cincuenta mil muertos, y no pudo terminar de derrotar al Vietcong, grupo guerrillero clandestino, ni siquiera al Ejército vietnamita tampoco. (...) No, Putin no apuesta a esas guerras, también conoce la historia militar que hubo en Afganistán cuando la Unión Soviética ocupó 10 años y tuvo que retirarse derrotada.

"La idea de Putin, se me ocurre a mí, es: yo de aquí no puedo salir derrotado, las cosas se han complicado. Si salgo derrotado, en Rusia va a haber lío y a nivel internacional van a pedir mi cabeza en el Tribunal Internacional de La Haya por bombardeos a civiles. Por lo tanto. tengo que salir fortalecido.

"¿Cuál es la forma de salir fortalecido sin permanecer a largo plazo en Ucrania? Dejando algún tipo de gobernación interna pro-rusa que indique que aquí hubo un empate sangriento, donde de alguna manera el lado ucraniano perdió mucho más.

"Me parece que Putin, ante las enormes sanciones que tiene y que se vienen y que van a afectar durante un largo tiempo a la sociedad rusa, va a querer decir nos vamos a ir porque no nos podemos quedar, pero nos debemos llevar un triunfo político y dejar a Ucrania devastada, de manera tal que nadie diga que nos fuimos derrotados. No, nos fuimos derrotados, porque Kiev está arrasada, porque Kharkov fue ocupada o va a serlo, hay otras ciudades que cayeron, la infraestructura del país está deshecha prácticamente. Tiene que marcar escenario de una victoria posible antes de retirarse, tanto para su frente interno como exterior".

El convoy militar ruso de 60 kilómetros que avanzaba hacia Kiev está frenado desde hace más de 24 horas. ¿Tenés alguna idea de por qué podría ser esto?

"Solamente hay especulaciones. Una podría ser es que hay instancias negociadoras. El elemento negociador de los rusos podría ser señores, acá tenemos un convoy de 60 kilómetros de magnitud, ustedes no tienen forma de parar esto. Lo pueden estar usando como un elemento de presión.

"Por otro lado, no lo sabemos porque la información militar en esta guerra es muy escasa de los dos lados -no sabemos cuántos soldados ucranianos murieron, no sabemos de qué forma están resistiendo, no sabemos qué unidades militares ucranianas quedaron golpeadas completamente, militarmente de Ucrania lo único que tenemos son mensajes nacionalistas (que son de propaganda y es entendible) y las imágenes que vemos de destrucción- pero quizás sí efectivamente el convoy esté atascado por una resistencia de parte de los ucranianos, pero me parece lo menos posible.

"Una tercera consideracion podría ser que Putin está pensando que el daño militar que han sufrido hasta ahora las fuerzas rusas es más importante del que pensaba y está planeando algún tipo de cambio de estrategia militar para ver de qué forma se puede conquistar Kiev: si bombardearla, machacarla y destruirla; si sitiarla completamente; si entrar de forma arrasadora llevándose todo por delante; qué es lo más ventajoso, entre comillas, qué podría llegar a hacer".

¿Tener tanto tiempo los tanques quietos no es un riesgo para Rusia?

"Si Ucrania hubiese estado en condiciones de llevar a cabo un ataque de artillería poderoso, aunque sea sin aviones, pero un ataque de artillería poderoso contra ese convoy, lo hubiera hecho. Hasta ahora no lo hizo.

"Pero además, cuando hablamos de un convoy militar, ese convoy no es solamente de tanques, camiones, artillería, provisiones y soldados. Es un convoy que está protegido satelitalmente y que evidentemente tiene alguna protección aérea, en cuanto a aviones y helicópteros, que lo están sobrevolando para vigilar que en las inmediaciones no haya brigadas de soldados ucranianos que puedan estar dispuestos a disparar misiles antitanques. Está protegido en forma aérea y satelital, mucho más de lo que nosotros pensamos. Y si la artillería ucraniana atacara, seguramente los lugares desde donde se dispara serían localizados y neutralizados por aviones o helicópteros rusos".

Circularon reportes en los últimos días de tanques rusos ingresando en ciudades como Kharkov y luego retirándose. ¿Esto a qué podría deberse?

"Vi varios videos con entradas de tanques pero parecería ser más bien fuerzas explorartorias de los suburbios de las ciudades, y da la impresión de que sobre Kharkov, los rusos están intentando empezar a rodear la ciudad y atacar los suburbios, para ver si eso mismo podrían luego hacerlo con Kiev. Por otro lado, siguen con los ataques masivos contra la población de Kharkov. Yo creo que están sitiando la ciudad, bombardeándola masivamente para después permitir la entrada de tanques. Se han encontrado naturalmente con resistencia de población civil importante, bombas incendiarias, y Rusia quiere minimizar el impacto en pérdidas para cerrar la brecha interna que tiene dentro de su propia sociedad. El objetivo es conquistar la ciudad: la caída de Kharkov implicaría un golpe desmoralizador importante.

"Una posibilidad (no lo sabemos) es que el objetivo final de Putin sea crear 2 Ucranias: un sector que sea anexado a Rusia para tener las garantías de seguridad que quiere respecto de la OTAN y otro sector que será tierra arrasada y a la que le llevará diez años reconstruirse con la ayuda de países europeos, con suerte, pero que habrá perdido gran parte de su territorio. No nos olvidemos que Ucrania viene perdiendo territorio desde 2014.

"Esta es la política rusa: la política de tierra arrasada. Así actuó en las dos guerras chechenas, de 1994 y 1996: entrar y devastar. Y de la misma manera actuó en Siria. Alepo era un lugar de resistencia de los extremistas musulmanes. Alepo en los términos históricos que la conocemos no existe más: es una ruina. La población, en gran parte, se tuvo que escapar. Me parece que sobre Kharkov y otras ciudades se está llevando a cabo este tipo de situaciones porque han encontrado naturalmente resistencia militar y civil, aunque es difícil saberlo porque tenemos el problema de la falta de información. Esta es una guerra donde no vemos partes militares, ni de parte de Ucrania ni de parte de Rusia".

* Natalio Steiner es director del periódico digital Comunidades Plus, analista internacional, conferencista y licenciado en Historia Judía.