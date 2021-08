Lluvia de críticas a Joe Biden por el retiro de tropas

image.png Mullah Abdul Ghani Baradar, máximo diplomático de los talibanes. (Foto: France 24).

Afganistán: Un golpe duro para la gestión de Joe Biden

Luego de que el presidente norteamericano Joe Biden defendiera su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán, el Congreso de los Estados Unidos se muestra divido frente a esta controversial resolución.

Las tropas americanas no pueden y no debería estar peleando y muriendo en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a pelear por sí mismas

Pero la caída del gobierno afgano y el rápido regreso al poder de los talibanes después de 20 años han reunido, al menos por ahora, a los republicanos en sus críticas al presidente demócrata Joe Biden. Los opositores argumentan que el presidente debería haber visto venir la llegada de El Talibán. "Un espectáculo vergonzoso, una humillación diplomática y una catástrofe de seguridad nacional", dijo el senador Ted Cruz, republicano por Texas.

Biden.jpg Medios opositores liquidan a Joe Biden por retirar las tropas estadounidenses de Afganistán.

Calificándolo como "el gran impostor", varios medios de Estados Unidos castigaron a Joe Biden tras la caótica salida de tropas de Afganistán. Las principales críticas que le hacen al mandatario demócrata son por los 80.000 millones de dólares que de destinaron para armar y equipar al Ejército Nacional Afgano.

Tal es así que Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., admitió que una "cantidad considerable" de las armas estadounidenses acumuladas en Afganistán, valoradas en miles de millones de dólares, ha caído en manos de los talibanes desde que el grupo militante islámico se apoderó rápidamente del país en los últimos días.

Una cantidad considerable ha caído en manos de los talibanes y, obviamente, no tenemos la sensación de que nos lo vayan a entregar en el aeropuerto

El regreso de los talibanes a Afganistán le significó un duro golpe a la administración de Joe Biden. De acuerdo a lo que publicó el diario La Nación, "la aprobación del presidente Joe Biden bajó siete puntos porcentuales y alcanzó su nivel más bajo días después de la caída del gobierno afgano, según una encuesta de Reuters/Ipsos divulgada este martes. El sondeo a nivel nacional, realizado el lunes, encontró que el 46% de los adultos estadounidenses aprueba el desempeño de Biden, el nivel más bajo registrado en las encuestas semanales que comenzaron cuando el demócrata asumió el cargo en enero".