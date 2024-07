Irán con sed de Venganza tras el asesinato del líder de Hamás

La República Islámica de Irán defenderá su integridad territorial, su dignidad, su honra y honor, y hará que los terroristas ocupantes se arrepientan de su cobarde acción La República Islámica de Irán defenderá su integridad territorial, su dignidad, su honra y honor, y hará que los terroristas ocupantes se arrepientan de su cobarde acción

En abril el Pentágono y Casa Blanca culpabilizaron a Israel por el ataque aéreo al Consulado iraní en Damasco y alertaron de una inminente escalada en la región.

image.png La disputa territorial entre Israel y Palestina tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, activó la actual contienda mundial que involucra al grupo chiita Hezbollah (Líbano), las milicias yihadistas de Siria e Irak –como el ISIS– y al financista de todo este Eje de Resistencia Islámico, que es Irán, además de grupos de insurgentes chiitas como los Hutíes de Yemen.

Ismail Haniya, líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás, por su acrónimo en árabe), se encontraba en la capital del país persa tras participar en la investidura de Masoud Pezeshkian, celebrada este martes.

El nuevo presidente de Irán aseveró que "está de luto por [alguien] con quien comparte el dolor y la alegría, el constante y honorable compañero en el camino de la resistencia, el valiente líder de la resistencia palestina, el mártir de Al Quds, Ismail Haniya". "

"Ayer levanté su mano victoriosa y hoy tengo que llevarlo a enterrar sobre mis hombros", agregó el jefe de Estado de Irán, una nación de tinte talibán en donde se condena a muerte a los opositores, a la comunidad LGTTBQI y a mujeres sólo por llevar el velo mal puesto o no tener un supuesto 'decoro' (ley Sharia).

El vínculo entre las dos orgullosas naciones de Irán y Palestina será más fuerte que antes, y el camino de resistencia y defensa de los oprimidos seguirá con más fuerza que nunca El vínculo entre las dos orgullosas naciones de Irán y Palestina será más fuerte que antes, y el camino de resistencia y defensa de los oprimidos seguirá con más fuerza que nunca

image.png

Otra figura de Irán que prometió "un severo castigo" este miércoles contra Israel, es el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Hoseiní Jameneí. En su discurso dirigido al pueblo palestino, a las fuerzas de resistencia islámica y al clero islámico, catalogó de "criminal y terrorista" al gobierno de Netanyahu.

A su vez, expresó que Irán ahora está en su derecho de "buscar la sangre" tras el asesinato del jefe del buró político de Hamás este miércoles.

Israel martirizó a nuestro querido huésped en nuestra casa y nos entristeció, pero también se preparó un duro castigo Israel martirizó a nuestro querido huésped en nuestra casa y nos entristeció, pero también se preparó un duro castigo

"Tras este amargo y trágico acontecimiento ocurrido dentro de las fronteras de la República Islámica [de Irán], es nuestro deber tomar venganza", sentenció.

'Excesos' de Israel que activan al terrorismo yihadista, que está siempre al acecho

No es la primera vez que Israel mete sus misiles y aprieta el gatillo en una jurisdicción que no es Gaza, detrás de su "ajusticiamiento" contra Hamás y contra el terrorismo tras el atentado del 7 de octubre. En abril de este año, Israel efectuó un ataque aéreo contra el consulado iraní en Damasco, Siria, que dejó un saldo fatal de 14 muertos, entre ellos un alto comandante y miembros de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y de una milicia local afín a la Hezbollah.

image.png Ataque al consulado iraní en Damasco, en abril. | Gentileza DW

Ante los "excesos" de Israel en nombre de la legitima defensa, la Casa Blanca off the record repudió el ataque a la embajada iraní en Siria por violar el artículo 22 de la Convención de Viena para la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, manifestó en una rueda de prensa que Estados Unidos "no apoya los ataques a instalaciones diplomáticas".

En este contexto de escalada, tras los últimos meses del conflicto en Gaza y el fuego cruzado diario entre Israel y la Hezbollah, milicias financiadas por Teherán, la guerra en el Golfo parece estar llegando a un punto sin retorno, como reveló Urgente24.

Más contenido en Urgente24

Google Drive revoluciona todo con una nueva función muy esperada

Spotify lanza el nuevo plan "Deluxe": cuánto cuesta y qué diferencias tiene

China creó una inteligencia artificial que realiza videos, pero censura contenido político

Meta y Adobe cambian la forma de ingresar a sus plataformas: Cómo repercute en los usuarios