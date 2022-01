Evan Rachel Wood: "Fui esencialmente violada en cámara"

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido para el mundo como Marilyn Manson. Él comenzó su grooming cuando yo era una adolescente y me abusó de manera horrorosa durante años. Me lavaron el cerebro y fui manipulada hasta la sumisión", contó. "Me harté de vivir en el miedo de represalias, calumnias o chantaje. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y confrontar a las muchas industrias que lo han permitido, antes de que él arruine a más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no estarán acalladas", concluyó la actriz.