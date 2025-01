El congresista republicano y los extraterrestres al Capitolio

Y añadió: "No me han informado de esto, sólo por lo que estoy juntando, pero tenemos un sonar secreto. "(…) Pero cuando me dicen que algo se está moviendo a cientos de millas por hora bajo el agua, y nuestras capacidades son... no creo que tengamos nada que pueda hacerlo a 40 millas por hora, y este era tan grande como un campo de fútbol bajo el agua, y este fue un caso documentado, y tengo un almirante contándome estas cosas...".

Gaetz luego le preguntó a Burchett si cree que las bases están "bajo el agua", a lo que Burchett respondió: "Sí, creo".

Burchett especuló: "Creo que, viajando a años luz, creo que sucede... Creo que es posible en la inmensidad del gran universo de Dios. Quiero decir, años luz, ya sabes, la luz de esas estrellas que vemos por la noche se fue de allí antes de la época de Cristo. Quiero decir, la inmensidad del gran universo de Dios es irreal".

Burchett: "No temo ser dañado por extraterrestres"

"No me preocupa que me hagan daño", dijo. "Es decir, con [esas] capacidades, nos habrían asado hace mucho tiempo". El ex congresista Gaetz compartió el clip de la entrevista en X, anteriormente Twitter , y escribió: "¿Alguna vez has escuchado a un congresista en funciones confirmar bases extraterrestres en la Tierra?"

"Sí, lo creo y hay comprobaciones y testimonios que lo sustentan"

"Creo que viajar a años luz es posible. Creo que es posible en la inmensidad del gran universo de Dios. Es decir, a años luz, ya sabes, la luz de esas estrellas que vemos por la noche se fue de allí antes de la época de Cristo", dijo Burchett en el programa One America News del ex representante Matt Gaetz (republicano por Florida), en un clip destacado por Mediaite.

Levantar el secretismo es deber de los republicanos

Burchett dijo en 2023 que los estadounidenses "merecen saber" sobre los extraterrestres y los ovnis o FANI. Sin embargo, ningún avistamiento de extraterrestres ha sido confirmado oficialmente como evidencia de vida extraterrestre. Si bien ha habido numerosos informes de UAP (Objetos No Identificados), ni el gobierno de EE. UU. ni ninguna institución científica han proporcionado pruebas concluyentes de que estos avistamientos estén vinculados a seres extraterrestres.

Pero, Tim Burchett, de Tennessee, uno de los más activos en el tema, insiste en que es urgente “levantar el secretismo”. “No podemos fiarnos de un Gobierno que no se fía de sus ciudadanos”, consideró.

