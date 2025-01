Donald Trump / Marco Rubio baten a duelo a China en LATAM y por Javier Milei

Chile es un gran país, pero lamentablemente actualmente tiene un presidente anti-Israel/pro-Hamás y empresas de Hezbollah que operan en sus zonas de libre comercio (MARCO RUBIO) Chile es un gran país, pero lamentablemente actualmente tiene un presidente anti-Israel/pro-Hamás y empresas de Hezbollah que operan en sus zonas de libre comercio (MARCO RUBIO)

Del mismo modo, en el anterior Gobierno de Joe Biden, bajo el rol de senador, pidió una sanción ejemplificadora contra Cristina Fernández de Kirchner y que le impidieran el acceso a una visa para que “rinda cuentas por su participación en actos de corrupción significativa”.

"Es una cleptócrata convicta que robó miles de millones de las arcas del Estado y permitió a actores malignos como China e Irán profundizar su influencia corrupta en un aliado fundamental de Estados Unidos, Argentina”, decía la misiva a la que suscribió Marco Rubio junto a otros senadores republicanos.

image.png La misiva de Marco Rubio, y otros republicanos, que pedían una sanción contra CFK.

Rubio también ha tirado con munición pesada al Gobierno de Gustavo Petro, criticando su posición con respecto a la guerra de Gaza y por distanciarse de Israel. Cuando Colombia, rompió relaciones con Tel Aviv, tildó a Petro de ser un “simpatizante terrorista que quiere ser la versión colombiana de Hugo Chávez”.

A pesar de toda esta postura de Rubio para con los Gobiernos izquiedistas de LATAM, fieles socios comerciales de la República Popular de China, la nueva Casa Blanca pretende batirse a duelo con Pekín para aumentar la influencia geopolítica de Washington en la región.

Geopolítica pura: China y su influencia en Hispanoamérica, temor de Trump

El pasado 14 de noviembre del 2024, el presidente Javier Milei cautivó todos los flashes del mundo cuando bailó muy descontracturado con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, y con el magnate tecnológico, Elon Musk, en el evento organizado por el think tank America First Policy Institute.

En aquellas cena, organizada por quien más tarde encabezaría el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, Milei rememoró ante los aduladores que “en 1848, Marx comenzó aquel panfleto siniestro, que fue su Manifiesto Comunista, diciendo que un fantasma recorría Europa, el fantasma del comunismo. Hoy un fantasma distinto recorre el mundo, el fantasma de la libertad”.

Mientras parafraseaba importantes pensadores del liberalismo económico, a 4.160 kilómetros de distancia, en Chancay, el Gobierno de Perú inauguraba un megapuerto con 60% de capital chino y el resto peruano, con la grata presencia del líder chino Xi Jinping.

image.png Xi Jinping y Dina Boluarte en el palacio de gobierno de Perú, durante la presentación del puerto de Chancay. Foto: AP

Cosco Shipping Ports Limited, un conglomerado naviero que tiene a China como la principal accionista, está a cargo de la construcción del megapuerto, junto a la empresa peruana Inversiones Portuarias Chancay, que aporta una cifra minoritaria.

“Le estamos brindando a nuestros socios latinoamericanos una puerta de conexión en ambos sentidos con la región más dinámica del mundo, el Asia-Pacífico”, dijo la presidenta peruana Dina Boluarte ante su par chino, festejando con bombos y platillos.

Claramente en los últimos años China ha extendido su presencia en Latinoamérica, con el beneplácito de Gobierno progresistas, habiendo construido megapuertos y estaciones terrestres en Bolivia, Venezuela, Perú y Argentina, algo que definitivamente preocupa al Pentágono, porque considera que en realidad son bases de espionaje.

Por ejemplo, la estación china terrestre Espacio Lejano en Neuqúen, Argentina, cuya función sería el seguimiento y vigilancia desde la Patagonia, está envuelta en la polémica por las cláusulas secretas que firmó el gobierno de Cristina Kirchner, lo que avivan aún más las especulaciones sobre que podría ser una base militar de espionaje.

image.png Estación espacial china en la provincia argentina de Neuquén [Casa Rosada]

Pero también China se mantiene como el socio comercial legítimo de América Latina, y de hecho el principal, a tal punto que en el 2023 batió un record histórico.

En este punto, el intercambio de mercancías entre la región y el gigante asiático superó los US$480.000 millones, de acuerdo con cálculos elaborados por BBC Mundo a partir de las cifras de la Administración de Aduanas de la República Popular China (AGA, por sus siglas en inglés).

Por esto mismo, aunque el presidente argentino Javier Milei dijo en campaña que no pactaría con "gobiernos comunistas como el de China", lo cierto es que dio un giro de 360 grados ante la necesidad de aumentar sus reservas, aún más. En junio del 2024, China le prorrogó dos años más un swap de divisas equivalentes a miles de milles de dólares, tras que él suplicara por ello frente al primer vencimiento del plazo con el FMI.

China es un socio muy interesante; no piden nada, salvo que no se les moleste (MILEI) China es un socio muy interesante; no piden nada, salvo que no se les moleste (MILEI)

De esta manera, es evidente que China, abiertamente comunista, sigue siendo el principal socio comercial de Argentina, con un gobierno liberal y capitalista, el de Javier Milei, que debe seguir negociando con Pekín, pero sin molestar a Trump.

