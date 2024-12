Corea del Sur al límite: Entre el colapso político y la tragedia aérea

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Diogenes_Expres/status/1873397596724597190&partner=&hide_thread=false Este el vídeo del momento en el que se estrella el avión en Corea del Sur. ¿Qué subnormal construyó la pista y pone un muro al final? O, no había otra pista. Mis condolencias a los familiares de los fallecidos. pic.twitter.com/LtBccIZ8pZ — ElAnarkadenoe (@Diogenes_Expres) December 29, 2024

Investigaciones preliminares sostienen que el avión había sufrido un impacto de aves. Expertos en seguridad aérea cuestionaron por qué el avión no pudo bajar su tren de aterrizaje a pesar de tener múltiples sistemas de redundancia a bordo.

John Cox , piloto de aerolínea retirado y director ejecutivo de Safety Operating Systems en San Petersburgo, Florida indicó que los pilotos no desplegaron flaps ni slats para reducir la velocidad del avión,” lo que sugiere una posible falla hidráulica, y no bajaron manualmente el tren de aterrizaje, lo que sugiere que no tuvieron tiempo”.

Yoon Suk Yeol complicado

Este mismo lunes las autoridades policiales de Corea del Sur solicitaron una orden judicial de arresto contra el presidente destituido, Yoon Suk Yeol.

La Oficina de Investigación de la Corrupción para Funcionarios de Alto Rango solicitó la orden judicial a un tribunal de Seúl. Tienen previsto interrogar a Yoon por acusaciones de abuso de autoridad y de orquestar una rebelión, según supo Reuters.

Investigan si si las acciones de Yoon, apoyadas por otras figuras importantes de su administración, equivalían a una insurrección, un delito que no conlleva inmunidad presidencial y puede conllevar la pena de muerte.

Tras un allanamiento fallido en su oficina, la policía realizó una redada en una casa segura del presidente y recopiló imágenes de cámaras de seguridad cercanas como parte de su investigación sobre la declaración de la fallida ley marcial.

La medida extrema bajo la premisa de proteger la democracia de amenazas internas “socias de Corea del Norte” pareció ser una excusa para consolidar su poder y acallar a la oposición, en medio de su creciente impopularidad con un mínimo histórico del 19% y la del partido.

image.png

Aún no está claro si el tribunal concederá la orden o si Yoon puede ser obligado a comparecer para el interrogatorio.

El viernes pasado (27/12) el Tribunal Constitucional celebró su primera audiencia para analizar si restituir a Yoon o destituirlo definitivamente de su cargo en lo que es un histórico proceso de impeachment. La próxima audiencia está prevista para el 3 de enero y se espera que Yoon comparezca en persona dentro de las próximas semanas. Si es derrocado, se celebrarán nuevas elecciones presidenciales dentro de 60 días.

El mismo día el Parlamento destituyó al presidente interino Han Duck-soo que había quedado a cargo del Ejecutivo hacía apenas dos semanas en lugar del depuesto Yoon Suk-yeol, a raíz de la fallida declaración de ley marcial.

Tal como contó Urgente24, el impeachment de Han se produjo después de que se negara a nombrar inmediatamente a tres jueces para cubrir las vacantes en el Tribunal Constitucional , imprescindibles para confirmar la destitución de Yeol. Alegó que ello excedería su papel interino.

El ambiente que generó Yoon Suk Yeol fue caótico. Ordenó sitiar con helicópteros y tropas en la sede del legislativo donde los funcionarios parlamentarios intentaron hacerlos retroceder con extintores para evitar que obstaculizaran la votación en contra del decreto de la ley marcial.

El decreto de la ley marcial, por primera vez tras 44 años, generó una ola de detractores, incluso, de los propios escaños del Gobierno. Choi también podría ser destituido si choca con el parlamento liderado por la oposición, aunque confían más en éste que en en aquel ya que se opuso abiertamente al plan de ley marcial de Yoon.

