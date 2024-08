Chile y la inseguridad: Debate sobre FFAA a la calle y reforma del código penal

Varios alcaldes reclaman desde hace meses la presencia militar en sus municipios tomados por la violencia incluidos el alcalde de Maipú, Tomás Vonadovic, del Frente Amplio de Boric, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos; la de San Miguel, Erika Martínez y varias figuras de la oposición.

image.png Gabriel Boric no descarta la militarización de las calles.

El gobernador de la capital chilena y cercano a la centroizquierda, Claudio Orrego, dijo que la sociedad no puede normalizar “tanto muerto en la calle con tanta bala” y que no se explica por qué se le pide cooperación a la comunidad, a los municipios, pero a las Fuerzas Armadas, “que tienen equipamiento, tecnología e inteligencia no les pidamos ayuda”, según supo el País.

Este martes (27/08) Gabriel Boric promulgó una de las mayores reformas en décadas del código penal y procesal e hizo un llamado a la unidad nacional contra los delincuentes y el crimen organizado.

Entre otras medidas, contempla sanciones más drásticas para los reincidentes, la tipificación de nuevos hechos punibles, mejorar la persecución penal para delitos de mayor connotación social, según Emol.

En el código procesal se introducen medidas especiales de protección a fiscales en casos de amenazas, agresiones o afectación a la integridad del profesional y sus familias y una actualización de leyes referidas a las bandas criminales, el narcotráfico, la posesión de armas y delitos informáticos y económicos, de acuerdo con Prensa Latina.

Según una reciente encuesta de Cadem, el (47%) de los ciudadanos creen que la mejor forma de combatir la inseguridad es con la reforma procesal penal, un (40%) en aumentar la cantidad de carabineros y mejorar su equipamiento y preparación , en tercer lugar, un (37%) apoya que los militares colaboren en tareas de seguridad ciudadana (37%). Por otra parte, solamente un (22%) de los consultados piensa que los Carabineros está preparado para enfrentar el crimen organizado.

Más contenido de Urgente24

Faltan testimonios sobre Fabiola Yáñez: Infobae, Clarín y La Nación desesperan

Volvió Oasis: los hermanos Gallagher anunciaron fechas para sus próximos shows

Israel rescata a un rehén beduino en un operativo en la Franja de Gaza

La serie de Netflix que juega con lo prohibido y te va a dejar con la boca abierta

Enzo Pérez: Un gesto provocador que enfureció a Boca y su descargo en redes