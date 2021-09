Chile: "Mentí sobre mi diagnóstico, nunca tuve cáncer"

En una entrevista con el diario chileno La Tercera, Vade asumió su mentira y se mostró arrepentido.

"¿Le mentiste a tus votantes?", le pregunta el entrevistador. "Sí poh", contesta Vade, quien con la cabeza gacha continúa: "Efectivamente, mi enfermedad de base no es cáncer, como ya les habían confirmado otras personas".

"¿Le pedirías perdón a tus votantes?", le preguntaron. "Sí. Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención", contestó Vade. "Probablemente cometí el mayor error de mi vida", concluyó.

Al finalizar la entrevista con La Tercera, el convencional se vio obligado a publicar un comunicado en su Instagram.

"Quiero decir la verdad, mi verdad, porque ya no puedo ni quiero sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace ocho años por el estigma que tiene la sociedad sobre él", sostuvo.

Y agregó:

Cuando tenia 29 años, me notificaron que padecía de una enfermedad discriminada en este país, en ese momento se me cayó el mundo, pensé que mis seres queridos me iban a rechazar, sentí mucha vergüenza y dolor por el daño que podría traerle a ellos una noticia, que en ese tiempo era muy mal vista. Desde mi inmadurez y la vida difícil que he tenido, no fui capas de afrentar esto con honestidad y decir la verdad de mi diagnóstico. Diciendo que mi enfermedad era cáncer y no la enfermedad que realmente tengo hasta el día de hoy. Hoy quiero ser honesto, transparente y hacerme cargo de las consecuencias

¿Qué dijo la Convención Constituyente?

La Mesa ampliada de la Convención Constitucional emitió en la tarde de ayer (5/6) una declaración oficial respecto a la situación de Vade.

"Como Mesa Ampliada de la Convención Constitucional lamentamos profundamente lo ocurrido con el convencional Rodrigo Rojas Vade y empatizamos con el dolor que esta situación ocasiona", señaló el documento que fue compartido por Jaime Bassa, Vicepresidente de la Convención.

https://twitter.com/Jaime_Bassa/status/1434607330671407107 Comparto declaración pública de la Mesa Ampliada de la Convención Constituyente, relativa a Rodrigo Rojas Vade. Hemos aceptado su renuncia como VP Adjunto y empatizamos con el dolor que esta situación ocasiona. pic.twitter.com/3y8YM37nmQ — Jaime Bassa (@Jaime_Bassa) September 5, 2021

En el comunicado además se detalla la situación por la que atraviesa Vade, quien aseguró no tener "nada más que hacer" en la Convención.

"Ante la seriedad de los hechos, hemos aceptado la renuncia que el Sr. Rojas ha presentado esta tarde a la Vicepresidencia adjunta de la Convención", se detalla en el documento.

En la misiva redactada por la mesa ampliada además se agrega que: "Mantenemos nuestro compromiso irrestricto con la transparencia y la probidad en el ejercicio de nuestros cargos, por lo que iniciaremos los procedimientos internos correspondientes. Asimismo, pondremos a disposición de los organismos respectivos todos los antecedentes de los cuales dispongamos".

Un vacío legal en la Convención

El caso trajo aún más controversias ya que existe un vacío legal en materia de renuncias. A la espera de un reglamento de ética de la Convención, a los convencionales se les deben asimilar las mismas normas que los parlamentarios. En ese sentido, la ley no tiene contemplada la opción de una renuncia unilateral.

También hay un problema político porque su escaño no tendría reemplazo ya que fue un candidato independiente. La Convención tendría que funcionar sólo con 154 escaños.