Buenos Aires y el inalcanzable sueño del departamento propio

Por otra parte, las ciudades con m2 más barato de la región son Quito (US$ 1.225), Bogotá (US$ 1.239), Córdoba (US$ 1.311) y Rosario (US$ 1.544).

image.png

Para evitar sesgos frecuentes en este tipo de mediciones, el informe detalla que se enfocan en determinados barrios de cada ciudad. Dichos barrios son aquellos en los que típicamente habitan jóvenes profesionales.

En aquellas ciudades en que los precios suelen expresarse en moneda local, los mismos son convertidos a dólares utilizando el promedio del tipo de cambio del mes de relevamiento, según Reuters.

El informe además detalla que para convertir a pesos los precios de Argentina, desde septiembre de 2019 se utiliza el tipo de cambio MEP (medios electrónicos de pago) que surge de la intermediación de bonos en el mercado bursátil. Esta es la medida más precisa del tipo de cambio libre y legal, sostiene.

Por último, el estudio revela que el precio del metro cuadrado en las ciudades analizadas cayó un 1% en dólares nominales y un 4,4% en dólares reales (ajustado por inflación) entre marzo y septiembre de este año, mientras que en monedas locales la caída fue del 3,8% en su cotización real.

¿Cuántos años tengo que trabajar para comprarme un departamento en Buenos Aires?

A los jóvenes argentinos se les hace cada vez más más lejano el sueño del departamento o la casa propia. El Banco Suizo UBS dio a conocer su informe anual Real Global de UBS Estate Bubble Index, que refleja el panorama del mercado inmobiliario en distintas ciudades del mundo y mide el riesgo de una burbuja inmobiliaria a partir de determinados patrones, poniendo el foco en los síntomas que la indicarían.

El UBS consideró la cantidad de años que un trabajador del sector servicios debe destinar para adquirir un departamento de 60 m2 en inmediaciones del centro de la ciudad, para determinar la relación existente entre ingresos y valores de las viviendas.

El ranking 2021 es coincidente con la edición del año pasado y ubica a Hong Kong en el primer puesto, con 20 años de trabajo necesarios para comprar un inmueble de esas proporciones. El podio lo completan París y Londres. En la capital francesa hay que trabajar 17 años y en la capital inglesa, 14.

El sitio especializado, Reporte Inmobiliario, trazó una comparación del mercado de inmuebles porteño con las variables del banco suizo para evaluar en qué lugar del ranking se ubicaría Buenos Aires.

Considerando el índice REMAX/UCEMA, donde el metro cuadrado tiene un precio de u$s1.950, el valor de una unidad de 60 metros cuadrados alcanzaría los u$s117.000.

Si este dato se cruza con el salario promedio de los trabajadores registrados en el sector privado hasta agosto pasado, la cantidad de años remunerados para adquirir un departamento asciende a 20. De esta manera, la capital argentina compartiría el primer puesto del ranking con Hong Kong.

En el extremo opuesto se ubica Miami, como la ciudad con mejor relación entre salarios y precios de viviendas. Son necesarios apenas 4 años de ingresos para lograr adquirir una unidad de 60 metros cuadrados.