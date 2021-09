"Porque valoramos y reconocemos y conocemos el valor de cada rama de la República", dijo el titular del Ejecutivo.

Todos aquí en la Praça dos Três Poderes juramos respetar la Constitución. Cualquiera que actúe fuera de ella encaja o pide salir

En su perfil de Twitter, de Moraes defendió el "respeto absoluto" a la democracia.

https://twitter.com/alexandre/status/1435246750554525699 Nesse Sete de Setembro, comemoramos nossa Independência, que garantiu nossa Liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito a Democracia. — Alexandre de Moraes (@alexandre) September 7, 2021

El mandatario brasilero aprovechó para decir que mañana se reunirá con el Consejo de la República. El colegiado es responsable de discutir la "estabilidad de las instituciones democráticas de derecho" y decidir sobre la promulgación de medidas como la intervención federal, el estado de defensa y el estado de sitio.

Más temprano, Bolsonaro ya había hablado en el Palácio Alvorada. Durante otro discurso, se llamó a sí mismo portavoz del pueblo brasileño.

Hoy es el día del pueblo brasileño que nos va a dar un rumbo. Nos dirá adónde debe ir Brasil. Solo quiero ser su portavoz hoy. Y para decir que de lo que hablamos de ahora en adelante, hablo en nombre de ustedes, los brasileños

Se prevé que dé otro discurso por la tarde.

Puntos de conflicto y amenazas

Mientras tanto, simpatizante del jefe de Estado lanzaron objetos al Ministerio de Relaciones Exteriores (Palácio do Itamaraty) e intentaron tirar abajo las vallas utilizadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para aislar el edificio.

Al intentar detener al grupo que atacaba la propiedad pública, dos policías militares fueron atacados a patadas. Una fuente policial informó al diario local Correio Braziliense que ambos funcionarios se encuentran bien y que la situación se resolvió "ahí mismo" sin detener a nadie.

Por otro lado, en la madrugada de hoy (7/9), seguidores de Bolsonaro también intentaron invadir el campamento indígena Luta pela vida.

Alrededor de 10 manifestantes progubernamentales provocaron y mostraron armas a los indígenas que custodiaban el lugar.

De acuerdo con Correio, la situación es sumamente tensa. Anderson, del pueblo Krenak de Minas Gerais, relató que estaba en la ronda nocturna cuando llegaron los hombres.

Pasaron por el baño. Insistieron en mostrar armas y defendieron mucho a Bolsonaro. No tenemos el apoyo de la policía, somos solo nosotros. Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados si vuelven

El ambiente es de rebelión e inseguridad en todas las tiendas. "Estamos aquí sin poder hacer nada. Pasan, nos insultan. Estamos enojados", dijo a Correio una mujer indígena que pidió no ser identificada.

¿Qué dice la prensa internacional?

Para el diario inglés The Guardian, Bolsonaro es "el líder brasilero maltratado" que está "en un aparente intento de proyectar fuerza en el peor momento de su presidencia" al pedir a la población que salga a las calles el feriado del 7 de septiembre.

"Muchos ciudadanos temen la violencia mientras los partidarios de línea dura de Bolsonaro salen a las calles para defender a un líder cuyo índice de popularidad se ha desplomado como resultado de los escándalos de corrupción que involucran a sus aliados y familiares y la forma en que manejó la pandemia de covid, que mató a más de 580.000 personas", sostiene The Guardian.

Una encuesta de Datafolha publicada el mes pasado reveló que el presidente ha establecido un récord de rechazo: el 51% de los entrevistados dijo que consideraba que el gobierno era malo o malo. El apoyo a una intervención militar es la agenda de una minoría en el país. Más del 70% de los brasileños defienden la democracia.

La revista alemana Der Spiegel comparó la situación con los atentados al Capitolio del 6 de enero en USA.

"El gobierno de la capital envió a 5.000 policías para proteger edificios públicos debido a las manifestaciones anunciadas para el Día de la Independencia. Las autoridades quieren evitar escenas similares a la toma del Capitolio de Estados Unidos por partidarios del entonces presidente Donald Trump en enero", afirma.

El diario francés Le Monde dice que el resultado de las manifestaciones de hoy es "totalmente impredecible" y las catalogó "de alto riesgo".