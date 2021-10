Austria no es Argentina: Se fue Kurz acusado de corrupción

Kurz decidió no esperar a que la presión de la opinión pública obstaculizara su tarea como canciller y dejó su cargo a Alexander Schallenberg, el actual ministro de Relaciones Exteriores y también miembro del Partido Popular.

Kurz asumirá como jefe del bloque parlamentario del Partido Popular.

Thomas Hofer, consultor político:

Thomas Hofer, consultor político:

Sebastian Kurz no se está retirando realmente, está dando un paso atrás. No se equivoquen, él sigue al mando del partido y Schallenberg es uno de sus aliados más cercanos. Él cree que al final de todo esto, podrá regresar a la Cancillería.

La salida

Durante los últimos 4 años, Kurz se ha mantenido como una rara estrella de un movimiento conservador europeo debilitado.

Él se convirtió en canciller en 2017 después de ganar su primera elección como líder de su partido, pero disolvió su coalición con el partido Libertad, de extrema derecha, en mayo de 2019 después de que este último fuese involucrado en un escándalo de corrupción.

Después de ganar una elección posterior en septiembre de 2019, Kurz formó una nueva coalición con los Verdes.

En una breve declaración el sábado 09/10 por la noche en Ballhausplatz, la sede de la Cancillería en Viena, Kurz dijo que había sido un honor servir como ministro y canciller durante sus 10 años de carrera política.

“Mi país es más importante que yo”, dijo, citando la necesidad de estabilidad y liderazgo mientras Austria emerge de la pandemia de coronavirus. "No se trata de mí, se trata de Austria".

La partida de Kurz se suma a la derrota de la Unión Demócrata Cristiana en Alemania. Los conservadores son opositores ya en Francia, España y Portugal.

El caso

Fiscales austriacos especializados en asuntos de corrupción dijeron que habían allanado la Cancillería y las oficinas del partido de Kurz, así como otras oficinas gubernamentales, y que estaban investigando a Kurz y a otras 9 personas por posible abuso de confianza.

La investigación se centra en la sospecha de que los fondos del Ministerio de Finanzas se utilizaron entre 2016 y 2018 para pagar la publicación de encuestas de opinión manipuladas que favorecieron a un partido no identificado en un periódico austríaco, dijeron los fiscales después de los allanamientos del miércoles 06/10.

Kurz no ha sido acusado y ha negado haber actuado en forma incorrecta.

El sábado, Kurz dijo que las acusaciones en su contra se basaban en mensajes de texto engañosos que había escrito hace años, algunos de los cuales se publicaron recientemente en los medios austríacos.

Dijo que estos se habían escrito en el calor del momento, y agregó: "También soy solo un ser humano con emociones y errores".