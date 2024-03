Atentado terrorista contra Rusia: 60 muertos y 130 heridos

Más de 10 cadáveres fueron encontrados en el baño de Crocus- Baza . Presuntamente, intentaron esconderse de los tiradores, pero se asfixiaron debido al incendio que se desató.

isis.jpeg ¿Y quién es ISIS hoy día?

Claves

Un grupo de hombres armados no identificados, armados con fusiles de asalto, dispararon en el vestíbulo y luego dentro de la sala de conciertos justo antes del concierto del grupo de rock Picnic.

Los músicos del grupo Picnic no sufrieron daños durante el asalto, dijo su director Yuri Chernyshevsky.

Se produjo una explosión en el edificio provocando un incendio. El departamento del Ministerio de Emergencias para la región de Moscú dijo que 1/3 del edificio del Ayuntamiento de Crocus estaba envuelto en llamas y se elevaba un espeso humo negro.

El tejado del edificio está casi totalmente consumido por el fuego y se ha derrumbado parcialmente. El olor a humo se ha extendido a los barrios cercanos.

Un corresponsal de TASS informó que a las 23:30 hora local todavía había personas dentro del edificios, informó el Centro de Relaciones Públicas del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

Las unidades especiales de policía SOBR y OMON de la Guardia Nacional Rusa fueron enviadas al Ayuntamiento de Crocus y más de 30 equipos de ambulancia regionales y más de 20 equipos de ambulancia de Moscú.

Los bomberos evacuaron a unas 100 personas del sótano del edificio en llamas y ahora están rescatando a personas del tejado.

La estación de metro Myakinino, que se encuentra al lado de la sala de conciertos, funciona con normalidad, informó el departamento de transporte de Moscú. Pero el tráfico en la carretera de circunvalación de Moscú, frente al Ayuntamiento de Crocus, está restringido en ambos carriles.

atentado en rusia4.png Perspectiva del escenario del atentado.

Testimonio

Testimonio de una evacuada, Elena:

“Nos evacuaron muy temprano, no vimos nada con nuestros propios ojos. Estábamos en los pisos inferiores, comenzó el pánico y la gente empezó a evacuar urgentemente. Salimos corriendo, nos alejamos de todo y como ya sabíamos, empezaron a disparar desde abajo. Los administradores avisaron a todos sobre la evacuación, según tengo entendido, porque se acercaron a muchos. No fuimos los primeros, pero ya todo el mundo estaba entrando en pánico. Todos comenzamos a prepararnos, ya que habíamos expresado que teníamos que irnos. Rápidamente se reunieron y también salieron corriendo. Estábamos en el concierto, no renunciamos a nuestra ropa, ellos estaban con nosotros. La salida fue por la entrada del pabellón vecino, hay varios”.

A las 23:30 hora de Moscú, el edificio lleva varias horas ardiendo y su tejado se ha derrumbado.

El área del incendio en el Ayuntamiento de Crocus es de 12.900 m2, informa el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia.

teatro ruso3.webp Imagen frente al lugar de la tragedia.

Camuflados

Según el FSB, al menos 40 personas murieron y otras 100 resultaron heridas. En el momento del rodaje podría haber unas seis mil personas en la sala; todas las entradas para el concierto del grupo Picnic estaban agotadas.

Un corresponsal de RIA Novosti informó que al menos 3 personas camufladas irrumpieron en la platea y abrieron fuego con armas automáticas. Después de eso, dijo, arrojaron una granada o bomba incendiaria, lo que provocó un incendio.

Embed | ATAQUE EN RUSIA: Cuatro terroristas armados y equipados disparan contra los asistentes a un concierto en la sala del Crocus City Hall de Moscú.

pic.twitter.com/fhDdBI79Op — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 22, 2024

Las personas que estaban en el pasillo se tumbaron en el suelo y después de 15 a 20 minutos empezaron a salir arrastrándose, informó un corresponsal de RIA Novosti

Mientras la gente salía del Ayuntamiento de Crocus, se produjeron varias explosiones. El edificio se incendió y parte de él quedó envuelto en llamas. Al lugar llegaron bomberos, soldados de SOBR y OMON, así como el gobernador de la región de Moscú. El Comité de Investigación de Rusia abrió un caso de ataque terrorista.

guardias rusos.webp Imagen frente al teatro incendiado.

Tiroteo

El director del grupo 'Picnic' publicó un comunicado en las redes sociales en el que los músicos escriben que “ocurrió una tragedia en el Ayuntamiento de Crocus, cuya magnitud aún no podemos evaluar”. Los músicos están a salvo, confirmó la banda.

El departamento señaló que se están tomando todas las medidas posibles para brindar asistencia inmediata a las víctimas. Los servicios de inteligencia están llevando a cabo operaciones de búsqueda operativa.

Embed TIROTEO MASIVO EN MOSCÚ



Un grupo compuesto por varios tiradores ha abierto fuego en el Crocus City Hall, una sala de conciertos de la capital rusa, disparando a quemarropa contra los asistentes. Se reporta que habría habido un gran número de fallecidos. pic.twitter.com/bU3T1x0riv — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) March 22, 2024

Testigos presenciales dijeron a Moscú 24 que estaban sentados en el entresuelo y escucharon disparos. Cuando comenzaron a descender, se dieron cuenta de que también disparaban hacia abajo.

Otros testigos dijeron que al oír los disparos se tumbaron en el suelo, pero luego, al darse cuenta de que todos subían las escaleras, también empezaron a levantarse. "Disparaban desde todos lados, desde todos", dijo un testigo.

El canal de Telegram, 112, publicó los datos de 8 víctimas, entre ellas un niño de 12 años. El canal informó que hasta 140 personas podrían haber resultado heridas como consecuencia del ataque terrorista.

Casa Blanca

La Casa Blanca advirtió el 08/03 sobre la probabilidad de un ataque terrorista en Moscú y recomendó a los ciudadanos estadounidenses evitar aglomeraciones en las siguientes 48 horas.

La embajada estadounidense escribió que estaba "siguiendo informes" de que "los extremistas tienen planes inminentes de atacar grandes reuniones" en la ciudad, incluidos conciertos.

El investigador Hristo Grozev aclaró que la embajada estadounidense advirtió a los servicios de inteligencia rusos sobre la recepción de “ciertas pruebas” de la preparación de un ataque terrorista por parte del grupo afgano ISIS-K, asociado con ISIS.

Según él, la parte rusa respondió que la información proporcionada por los estadounidenses "no era lo suficientemente específica".

Después del tiroteo, la Casa Blanca dijo que no tenían información sobre la preparación de un ataque terrorista.

Embed Oficiales del FSB en Moscú detuvieron a 7 militantes del terrorista RDK



El Servicio Federal de Seguridad detuvo a siete residentes de #Moscú que apoyan a la organización terrorista ucraniana Cuerpo de Voluntarios Rusos.

Los militantes iban a crear un grupo criminal para… pic.twitter.com/vnN4rveVzk — Eureka News (@EurekaNews10) March 22, 2024

Ucrania

Ucrania negó su participación en el ataque terrorista. El asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Mikhail Podolyak, dijo que Ucrania "definitivamente no tiene nada que ver" con lo ocurrido en el Ayuntamiento de Crocus.

La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (GUR) calificó el ataque terrorista como “una provocación planificada y deliberada de los servicios especiales rusos bajo la dirección de Putin”.

"Su objetivo es justificar ataques aún más duros contra Ucrania y la movilización total en Rusia", afirmó el comunicado del GUR.

El Cuerpo de Voluntarios Rusos, que lucha del lado de Ucrania, también negó su participación en el ataque terrorista.

La Legión Libertad de Rusia afirmó que culpaba al “régimen terrorista de Putin” por lo sucedido. “Ya nos hemos encontrado con manifestaciones similares de la dictadura del Kremlin desde los primeros días de Putin en el poder y no nos sorprende otra provocación sangrienta. Se estaba preparando un ataque terrorista. También lo hace su cobertura mediática”.

