USA: Peculiar venganza de joven a su novio por infiel

Pierce cuenta:

Cuando vi todos los mensajes que había estado enviando a chicas durante mi cumpleaños lo bloqueé de todo. Al día siguiente me compró flores baratas, chocolate y un peluche que ya tenía, pero no funcionó. Me llamó desde el teléfono de su hermano y me dijo 'te daré todo mi dinero', así que le dije que me enviara 300 dólares y así lo hizo Cuando vi todos los mensajes que había estado enviando a chicas durante mi cumpleaños lo bloqueé de todo. Al día siguiente me compró flores baratas, chocolate y un peluche que ya tenía, pero no funcionó. Me llamó desde el teléfono de su hermano y me dijo 'te daré todo mi dinero', así que le dije que me enviara 300 dólares y así lo hizo

Además de dinero, la chica cuenta que también le compra comida. "Al principio sólo le permitía hablar conmigo a través de CashApp, pero luego me ofreció empezar a comprarme comida", dice.

Pierce afirma que no tiene un ingreso fijo y que necesita la plata, más ahora que decidió dejar la casa de sus papás e independizarse. Además, admitió que seguirá usándolo para que le compre comida y la saque a pasear.

No tengo una buena fuente de ingresos en este momento, así que honestamente lo estoy usando para comprarme comida. Hace un par de días me llevó al centro comercial y gastó otros 300 dólares. Voy a continuar con esto hasta que tenga un ingreso estable. Por ejemplo, si consigo un trabajo o puedo ser una influencer en TikTok, es ahí cuando cortaré todos los lazos. Ha sido duro dejarlo pero a estas alturas ni siquiera me importa. ¿Qué tan cabrón hay que ser para engañar a tu novia de dos años? No tengo una buena fuente de ingresos en este momento, así que honestamente lo estoy usando para comprarme comida. Hace un par de días me llevó al centro comercial y gastó otros 300 dólares. Voy a continuar con esto hasta que tenga un ingreso estable. Por ejemplo, si consigo un trabajo o puedo ser una influencer en TikTok, es ahí cuando cortaré todos los lazos. Ha sido duro dejarlo pero a estas alturas ni siquiera me importa. ¿Qué tan cabrón hay que ser para engañar a tu novia de dos años?

Pierce ya le había perdonado una situación similar a su expareja, cuando a finales de febrero lo descubrió en Tinder. Pero decidió volver con él en abril. Sin embargo, la chica insiste en que aprendió la lección y no le dará otra oportunidad a su novio.

Algunos internautas aplaudieron la actitud de Pierce, que muestra "no tener emociones", otros la critican fuertemente por "aprovecharse" de su ex.