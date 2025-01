Toma forma el desembarco de Viviana Canosa en El Trece: Confirman panelistas, fecha, ¿y nombre?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1881424036632347036&partner=&hide_thread=false En febrero estará acá, en eltrece. pic.twitter.com/yHuIFdkCKc — eltrece (@eltreceoficial) January 20, 2025

Mirtha Legrand sin plata: La propuesta que le hizo a El Trece para no perder su programa

La incertidumbre golpea las puertas del emblemático programa televisivo de Mirtha Legrand. La histórica conductora reveló que El Trece no transmitirá su tradicional ciclo veraniego desde Mar del Plata, una noticia que sacude los cimientos de una tradición que se remonta a varios años en la televisión argentina.

La revelación surgió durante una entrevista con el programa "Intrusos", donde la legendaria presentadora, visiblemente afectada, compartió: "No, no. Me parece que no se va a hacer. No se va a hacer en Mar del Plata". Sus palabras resonaron con un peso particular, considerando que desde hace tiempo, "La Chiqui" ha sido parte fundamental del verano marplatense.

image.png

Sin embargo, la situación alcanzó un punto crítico cuando, en un gesto que refleja su compromiso con el programa, Mirtha reveló: "Me siento con mucho dolor, me gusta hacerlo acá pero es una cuestión económica del canal, no es mía. Es más, yo dije que no cobraba mi sueldo", continuó la reina de los almuerzos.

Esta declaración demostró la profunda conexión emocional que la conductora mantiene con su público marplatense, al punto de estar dispuesta a renunciar a su remuneración para mantener viva esta tradición veraniega.

---------

Más contenido en Urgente24:

Vuelos: Reactivan viajes entre Aeroparque y una ciudad importante

Nueva ley de armas en Paraguay: Menores de catorce pueden usarlas

Nuevo reporte del incendio: Son más de 1400 las hectáreas de bosque afectadas en Bariloche