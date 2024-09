Senadora K recogió el guante y cruzó a Luis Novaresio y Antonio Laje: "Qué honor"

Algunas horas más tarde la senadora de Unión por la Patria contestó a tales comentarios con un video publicado en Instagram y X (ex Twitter). "Me acaban de contar que en LN+ están indignados porque yo defendí a los mozos en la última sesión. Pensaba: '¡Qué honor que se acuerden de mí por eso!", comenzó Fernández Sagasti

"Les cuento que yo fui diez años moza y que la sesión pasado lo que pedí es que los que están catorce horas laburando puedan tomarse un café o un vaso de agua, simplemente eso", continuó.

Lo que pasa es que a la casta le gusta tener sirvientes, no laburantes. Y yo les comento que desde que irrumpió el peronismo en la Argentina existen los laburantes con derechos. Así que déjenme decirles que siempre voy a estar del lado de los mozos, y además y sobre todo, si es frente a ustedes

Luis Novaresio explotó contra Mariano Cúneo Libarona: "Siento pena por vos"

Los escandalosos dichos de Mariano Cúneo Libarona ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados siguen dando de que hablar. En este marco Luis Novaresio, periodista de LN+ perteneciente a la comunidad LGBTQ+, estalló contra el Ministro de Justicia y no sólo exigió sus disculpas, sino que también deslizó que debería renunciar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/1828797466973708562?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1828797466973708562%7Ctwgr%5E3155b37e17289e729566579d98618eca9bbc1bf9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fluis-novaresio-exploto-contra-mariano-cuneo-libarona-siento-pena-vos-n584138&partner=&hide_thread=false Luis Novaresio (@luisnovaresio): “Yo defiendo la diversidad”



El conductor de #BuenDíaNación se refirió a los dichos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien rechazó las “identidades sexuales no alineadas con la biología”.



En LN+. pic.twitter.com/TjEw4jOe1o — La Nación Más (@lanacionmas) August 28, 2024

El conductor introdujo su comentario mostrado una foto de su familia y procedió a expresar una importante reflexión:

Él (por Cúneo) no cree en la diversidad. Que las familias son solo aquellas que forman parte de la tradición biológica natural. Bueno, mi familia tiene mucha diversidad

Luego de mencionar a varios miembros de su familia, advirtió: "Hay algo de biología en esa familia. Pero, pero mucho, Ministro, mucho de diversidad. Honorable, respetable, amorosa, educada. Hay muchos pibes que la pasan horrible cuando cuentan su opción sexual. Hay muchas mujeres trans que están condenadas a la más absoluta lejanía de una vida digna, que sufren".

Visiblemente enojado, Novaresio miró a cámara y se dirigió directamente al Ministro: "Mariano, no sé si tenés idea el dolor que le provocás a mucha gente. A mí no me provocás dolor, me da pena escucharte. Siento pena por vos"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/odonnellmaria/status/1828543957950697640?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1828543957950697640%7Ctwgr%5E3155b37e17289e729566579d98618eca9bbc1bf9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fluis-novaresio-exploto-contra-mariano-cuneo-libarona-siento-pena-vos-n584138&partner=&hide_thread=false “La diversidad sexual: inventos subjetivos que no se alinean con la biología. Esto está en la Constitución, la Biblia y Corán”: Cúneo Libarona, pero el Estado es laico y la Constitución garantiza la igualdad ante la ley. Luego, la religión de cada quien. pic.twitter.com/htio2n7Jiq — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) August 27, 2024

Y continuó: "Si lo hiciste para desviar la atención de la actualidad, es de una pobreza. Si lo hiciste para congraciarte y conservar el puesto, es de un servilismo. Y si lo hiciste por burro mala leche, me da pena".

¿Por qué ignorante? Porque si las familias son solo lo que la biología dice, ¿un hijo adoptado no es un hijo? Si sostiene eso es burro. A mí me da pena escucharte, siento pena por vos. Podés pedirles disculpas incondicionales a quienes les hiciste daño. Y la opción B es renunciar: tenés un actitud digna y te vas

"Pido disculpas por esta larga locución pero lo hago en pos de decir que hay mucha gente que la pasa mal por declaraciones como la de este señor, y no hay derecho", manifestó.

Por último, el periodista y conductor de LN+ sostuvo: "Yo defiendo la diversidad. El mundo es diverso, la sociedad es diversa, distinta, heterogénea, contradictoria. ¿En serio estás diciendo esto, Mariano? ¿Con tu trayectoria profesional?".

