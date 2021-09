Roberto Navarro reveló su conversación con Alberto Fernández

Alberto me dijo anoche varias cosas (...) Él cree que si cambia ahora, los funcionarios nuevos no tienen tiempo para acomodarse hasta noviembre, y que la mayor exposición de estos dos meses de campaña los va a desgastar y va a tener que cambiarlos de nuevo Alberto me dijo anoche varias cosas (...) Él cree que si cambia ahora, los funcionarios nuevos no tienen tiempo para acomodarse hasta noviembre, y que la mayor exposición de estos dos meses de campaña los va a desgastar y va a tener que cambiarlos de nuevo