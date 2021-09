Periodista fue contra Antonela Roccuzzo y ordenan su captura

En el mensaje Petrocelli invitó a los fanáticos de la Vinotinto a hacer un canto en contra de la selección de Argentina: "Buen cántico, Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles. Y pudiera ser ‘y con Antonella todos vamos a gozar’ jajaja".

Antes de conocerse la solicitud de aprehensión, el periodista pidió disculpas a las mujeres a través de su cuenta de Twitter:

Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas. Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas.

Sin embargo, las disculpas no fueron suficientes para algunos usuarios de Twitter: "No solo a las damas, debes ofrecer disculpas al mundo del futbol, ¿Qué crees que pensará Messi al enterarse de semejante barbaridad?", comentó el usuarios @Ysidroaguiar24.

Mientras @Ingrisbalabu dijo: "Fue un comentario ofensivo, machista y muy denigrante. Ojalá hayas aprendido de esta lección, porque además, allí no tenía porqué salir a relucir Antonella, el jugador es su esposo. Un mundo mejor para nosotras necesita de hombres que nos apoyen y respeten. Saludos".

Juego Argentina-Venezuela

Lo anterior ocurre en medio de la previa al partido de Argentina contra Venezuela, a propósito de las Eliminatorias Sudamericana para el Mundial Qatar 2022. Jugarán este jueves 02/09 en Caracas.

Sobre la estrategia de Argentina, informó Urgente24, Lionel Scaloni, entrenador de la selección, habló ayer (01/09) en conferencia de prensa pero no develó la formación titular de Argentina para enfrentar a Venezuela, aunque se especula que será uno muy similar al que derrotó a Brasil en la final de la Copa América.

Tal como informó Urgente24: En la conferencia, Scaloni expresó que “ayer (31/08)recién hicimos el primer entrenamiento. Hemos hablado con la mayoría para ver su estado pero no está definido. Lógicamente no va a variar mucho del último partido, de la final de la Copa América. Siguiendo esa línea estaremos”.

De todos modos sí dejó abierta la posibilidad de ver a Lionel Messi en la alineación titular: “Si Messi está en condiciones físicas va a ser titular. Vamos evaluando partido tras partido y por lo que hablé con él está bien y no hay ningún tipo de dudas. Lógicamente, sin los minutos que venía teniendo en la Copa pero ya saben cuál es mi respuesta y mi pensamiento respecto a él. Va a jugar y esperamos que lo haga en los tres partidos si está en condiciones”.