Nuevo corte en C5N y Jorge Rial furioso contra Flow/Grupo Clarín

No es que la gente nos abandonó para irse a los otros canales. Los otros canales no subieron nada. Esto es un corte premeditado contra C5N. Esto no es humo, lo estás viendo (...) El canal está apagado, ¡esto es una vergüenza! No es que la gente nos abandonó para irse a los otros canales. Los otros canales no subieron nada. Esto es un corte premeditado contra C5N. Esto no es humo, lo estás viendo (...) El canal está apagado, ¡esto es una vergüenza!