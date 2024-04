Misterio en La Jaula de la Moda: Horacio Cabak, ¿despedido por estar en LN+?

"El canal está analizando si pueden ser compatibles esos contratos, porque sería espectáculo con noticias", cerró Pampito.

Ante esto, Karina Iavícoli se contactó directamente por mensaje con el conductor para consultarle respecto a esta situación, a lo que él respondió: "Terminé mi contrato el 31/12. Nunca más hablamos. Quedaron en llamarme...".

"¿Será que decidiste sumarte a LN+ y eso tal vez no sea compatible?", retrucó la panelista. "Ni idea. Yo no tengo limitaciones por parte de LN+ y no tenía contrato de exclusividad en La Jaula. Decisión 100% de ellos. Nadie sabe nada hace un mes", contestó Cabak, quien ante la pregunta de si se había contactado con sus compañeros se limitó a enviar una risa sarcástica.

Yo no renuncié y arreglé con LN+ a libertad de hacer 'La Jaula de la Moda'. Todo de ellos

Horacio Cabak ya había desmentido su supuesta a principios de marzo

Luego de que Laura Ubfal anunciara en febrero la renuncia de Cabak a La Jaula de la Moda, el conductor y modelo la desmintió de manera tajante:

Cuando yo me comprometo con un trabajo, lo hago hasta que se termina, no te renuncio nunca. Aprovecho a decirlo porque hay cosas que están diciendo, que yo renuncié a 'La jaula de la Moda', yo no renuncié. Cuando acepté un programa nuevo (en LN+) lo acepté poniendo reglas de juego que me permitieran seguir adelante con el programa que yo hago hace 13 años

Embed - Horacio Cabak desmintió su renuncia a La Jaula de la Moda

