Marcelo Tinelli se encargó de hacer llorar a los chicos

Marcelo Tinelli se emocionó hasta las lágrimas al ver el talento de los niños bailando en Showmatch

Thiago, un niño al que hizo llorar con un golpe bajo

Uno de los casos que despertó la reacción negativa en redes fue el de Thiago, un niño que bailó con Noelia Marzol y que entró a la pista con una gran alegría que le duró poco.

Precisamente hasta el momento en que Marcelo Tinelli sacó el tema de la muerte reciente de su bisabuela, alguien con quien el niño tenía mucho apego. Y, obviamente, logró el objetivo: hacer que el niño deje de estar feliz para entristecerse.

Sé que este momento va a ser muy importante porque él, el año pasado, perdió a un familiar muy querido también y que, yo sé que solían jugar a estar en VideoMatch con la bisabuela que hoy ya no está. Y bueno, este baile se lo vamos a dedicar a ella, que no está presente pero seguramente está mirándonos en este momento, así que se lo vamos a dedicar a Zulema.

Thiago Bogado tiene 11 años y con toda la ilusión del mundo llegó a Showmatch muy emocionado

En Twitter muchos se indignaron con esa actitud del conductor y lo objetaron a la necesidad de Marcelo Tinelli por obtener algún punto más de rating.

Noooo como que el Líder hizo llorar a un nene en vivo por un par de puntitos ?? Bajisimo lo tuyo @cuervotinelli - El Doc (@APazVietto) 18 de octubre de 2021

no puedo creer (la verdad sí puedo) que tinelli se puso a hablar de la abuela mword de un nene en la tele solamente para generar un poco de tristeza mira a mi me genera odio que uses a un nene para sumar un punto de raiting cuervo cojido - dulce venganza (@Violent_sadness) 18 de octubre de 2021

El programa de tinelli: baila un nene

Tinelli:

El jurado: 10 — (@Emaaa_0) October 15, 2021

Ahora que la ronda de chicos terminó y la polémica del Wandagate tampoco le rindió, Marcelo Tinelli deberá buscar por otro lado alguna nueva alternativa para apelar a la lágrima.