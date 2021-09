Los gestos de la derrota del FdT: Alberto, CFK y Tolosa Paz

La palabra contundente es lo que prima y fue ‘así no, hasta acá hemos llegado así, como para que nos despertemos. Cuando es con esta contundencia y casi en todo el país el voto en contra del oficialismo, la lectura qué cosas están funcionando, cuáles están a nuestro alcance y cuáles no La palabra contundente es lo que prima y fue ‘así no, hasta acá hemos llegado así, como para que nos despertemos. Cuando es con esta contundencia y casi en todo el país el voto en contra del oficialismo, la lectura qué cosas están funcionando, cuáles están a nuestro alcance y cuáles no