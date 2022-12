Pero el hecho de que haya asistido al país anfitrión de la Copa del Mundo, no cayó bien ni para los fanáticos, ni para las personas que no la siguen con tanta euforia. Resulta que Qatar es un país conocido por no respetar los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ, despertando el rechazo de todo el mundo, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU).