Falleció el periodista y cineasta Alfred Oliveri: Emotivas despedidas de sus amigos

image.png

Mientras que en su cuenta de Instagram, el actor Jean Pierre Noher también lo despidió con un sentido mensaje. "Gracias por tu generosidad, tu discreción. Extrañaremos siempre tu charme, tu glam y tu don de gente", expresó.

Roth también se volcó a sus redes para dedicarle un emotivo texto a su amigo junto a una imagen del director y productor:

Me mandaste esta foto el 22 de diciembre desde Ámsterdam diciéndome que querías mudarte a Portugal. Hace un mes estábamos hablando de las fiestas y de la locura del mundo y de las ganas de vernos en algún lugar del planeta. No puedo no pensarte tan vivo y tan gracioso como siempre. Brillante Me mandaste esta foto el 22 de diciembre desde Ámsterdam diciéndome que querías mudarte a Portugal. Hace un mes estábamos hablando de las fiestas y de la locura del mundo y de las ganas de vernos en algún lugar del planeta. No puedo no pensarte tan vivo y tan gracioso como siempre. Brillante

"Tu luz nos tocó a todos", puso Martitegui, junto a una imagen del cineasta que dirigió un documental sobre su restaurante, Tegui: un asunto de familia.

"Adiós, Alfred. Que el cielo te reciba. QPD", expresó, al igual que María Carámbula. "Tantos momentos y sólo encuentro esta foto con vos… Descansá en paz, Alfred", compartió, junto a una foto de principios de los años 90 junto a él, Pipo Cipolatti y Mario Pergolini.

Embed - ceci roth en Instagram: "Me mandaste esta foto el 22 de diciembre desde Ámsterdam diciéndome que querías mudarte a Portugal. Hace un mes estábamos hablando de las fiestas y de la locura del mundo y de las ganas de vernos en algún lugar del planeta. No puedo no pensarte tan vivo y tan gracioso como siempre. Brillante. Imaginando vidas posibles, amores felices, carcajadas con música, inventos, ilusiones, fiestas sin finales, tristezas hondas, caminos bifurcados . Pero siempre la vida. Siempre la vida por delante. Mi chiquito querido que bailaba tap en NY y preguntaba desde su madurez infantil si podría, algún día, producir Atracción fatal en comedia musical. Yo decía que no, tal vez me equivocaba. Te voy a extrañar Alfred , como se extrañan los jazmines en invierno." View this post on Instagram A post shared by ceci roth (@ceciroth)

Embed - Maria Carambula en Instagram: "Tantos momentos y sólo encuentro esta foto con vos… Descansá en paz, Alfred corazón " View this post on Instagram A post shared by Maria Carambula (@mariacarambula)

Periodista, productor y director: La carrera de Oliveri

Con una carrera que abarca Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, Alfred Oliveri desarrolló servicios de televisión, radio y entretenimiento durante casi 20 años. Ganó espacio en la televisión en distintos programas de televisión que marcaron una época en el país como CQC y El Rayo.

Fue en ese marco que Oliveri brilló para luego darle paso a su etapa como productor en La TV Ataca, Teleshow y Music 21, no sin antes desempeñarse como conductor del ciclo musical Rebelde sin pausa.

Desde su debut en televisión ha participado en importantes producciones televisivas como presentador y reportero junto a las celebridades más importantes del panorama mundial, como The Rolling Stones, Madonna, U2, ACDC en la industria musical al igual que actores como Michael Douglas o directores como George Lucas entre otros, describe su página web.

Tras abrir su propia productora en España en 2005, en los últimos años se ha instalado en Buenos Aires, donde puso en marcha la sede para Latinoamérica de su empresa, Glamorama TV.

A través de House of Chef, su productora fundada en 2015 desarrolla contenidos relacionados con la gastronomía y el mundo del vino e inicia una carrera como guionista/director de largometrajes documentales.

Su ópera prima Tegui, un asunto de familia (2018) se estrenó mundialmente en la gala inaugural de la Sección Culinary Cinema del Festival de San Sebastián. Con Pureza, (2020) recibió su primer premio internacional en el Festival de Málaga al mejor largometraje de la sección Cinema Cocina.

La leyenda de Don Julio (2019), su segunda película, se estrenó en el Festival de San Sebastián y en el Festival de Cannes. Tras el estreno de Harvest Moon (2021) en la actualidad Alfred prepara el estreno mundial de su quinta película Virgilio sobre el chef superestrella peruano y su esposa Pía León, mejor chef femenina del mundo 2021.

----------

Más contenido en Urgente24:

Tras el escrache a un presunto pedófilo en Pilar, piden penas más duras para el grooming

Tras tratar a los gays de pedófilos, Milei se escandaliza por el uso "banal" del calificativo "nazi"

Otra vez, 2 facciones de la UOCRA a los tiros: 5 heridos