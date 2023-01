Elecciones y pauta: En el DiarioAR temen ola de despidos

El socio fundador deslizó que la profunda crisis económica del medio y la decisión de su “hermano” español fueron los determinantes para acelerar los cambios:

Afrontamos ahora nuestro tercer año de vida. Con mérito individual y esfuerzo colectivo hemos alcanzado el centro de atención de una comunidad de fieles socios y de una audiencia de ávidos interesados. La libertad para seguir haciendo el periodismo en el que creemos empieza por entender, no sin asperezas, cómo garantizar su sostenibilidad.

No hay especulación económica, no hay lucro empresario en la vocación, pasada o presente, de quienes conducimos elDiarioAR. Necesitamos mejorar nuestros ingresos o seguir administrando con austeridad, sí

En un editorial, el medio como empresa agregó:

La apuesta por un periodismo de calidad en tiempos de desinformación viral nos impone un camino económico de tránsito difícil. El autocontrol de los costos que vuelven sostenible el funcionamiento de una empresa independiente demanda, en algunos momentos, esfuerzos superlativos y adecuaciones forzosas.

Los cambios que se anuncian tienen su explicación en esa lógica. El proyecto colectivo necesita ser apuntalado para poder cumplir con sus principios rectores: resguardar nuestra línea editorial de la dependencia respecto a la pauta publicitaria (tanto estatal como privada) y mantener el libre acceso a los contenidos para toda la audiencia.

Los accionistas argentinos de Prensa Digital S.A. -la empresa editora de elDiarioAR- culminaron recientemente la adquisición del total del paquete accionario a su contraparte española Diario de Prensa Digital SL, generosa aportante de la inversión inicial y de sucesivos refuerzos necesarios para garantizar la continuidad del proyecto

La relación de profunda hermandad e intensa cooperación entre nuestro diario y elDiario.es sigue vigente, tanto en lo editorial como en lo tecnológico y comercial.

Los accionistas de elDiarioAR -Guillermo Culell, Eduardo Bianco y Marcelo Franco- serán quienes asuman desde ahora la responsabilidad total sobre la operación local.

Al hacerlo, renuevan el compromiso asumido en origen: 'Nuestro modelo de negocio está pensado para proteger un periodismo que tiene como pilar fundamental la información de calidad, cada vez más subordinada a la rentabilidad económica en los medios tradicionales'

Siguiendo el ejemplo de nuestro diario hermano en España, nos proponemos ahora alcanzar la autosostenibilidad y aspiramos a poder abrir en el futuro la participación societaria al equipo de redacción

