Debate caliente en C5N tras derrape en Neura: "Es la línea libertaria"

image.png A principio de año, Tronco fue repudiado por romper un tubo de PVC que hacía alusión a Nicolás del Caño.

Tras emitir el descargo de Fantino, Rial retomó la palabra y sostuvo: "Hay una línea que se sigue y se respeta. Pongo mi ejemplo, saben lo que me gusta y lo que no me gusta, no me van a poner algo que no me gusta. Si alguna vez me pasó rápidamente lo corregimos. Indudablemente, a Fantino no se lo hubiesen puesto y a Tronco tal vez sí".