Lío Pecoraro explotó contra Alejandro Fantino por un repudiable "chiste": "Da la cara"

El mensaje se volvió viral en las redes sociales, provocó un repudio generalizado y el periodista de espectáculos quien supo superar la enfermedad salió al cruce. Si bien desde Neura pidieron disculpas, el comunicador se mostró molesto con la situación. “Esto es totalmente repudiable y a mí no me vengan que es otra moda, es el streaming”, dijo. Y agregó: “Esto es aberrante, no tiene raciocinio ni lógica. Estos imbéciles nos hacen creer que se sorprendieron con el mensaje al aire”.