Corte Suprema: CFK desespera e intenta acelerar los tiempos

Votamos al Poder Ejecutivo.

Votamos al Poder Legislativo.

Pero no votamos al Poder Judicial. Responden a los intereses de la carroña macrista. No defienden los derechos e intereses del pueblo.

Sin embargo, es menester considerar que Cristina Kirchner no es la única quien se ve afectada por este motivo. Tal escenario es también muy cercano al ex Presidente, Mauricio Macri, quien enfrenta una causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Por otro lado, y como se mencionó anteriormente, la designación de Rosatti como nuevo Presidente no le ofrece ninguna garantía a ex mandatario de que su situación pueda verse salvada.