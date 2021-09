Carta CFK: Un periodista salió a cruzarla

CFK habló sobre Néstor Kirchner, su difunto esposo y ex presidente, sobre la mala política económica del país, sobre sus reuniones (o no reuniones) con Alberto Fernández, y aclaró que “no será Cobos” ya que no piensa oponerse a su presidente.

Pero aunque estaba dirigida al presidente, la carta también incluyó palos para otros funcionarios y algunos medios. Hubo un periodista que decidió contestar.

La respuesta de Maximiliano Montenegro

En su carta, Cristina Fernández de Kirchner escribe:

Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graph: ‘Alberto jaqueado por Cristina’. No… no soy yo. Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graph: ‘Alberto jaqueado por Cristina’. No… no soy yo.

Maximiliano Montenegro, periodista, economista y conductor de MMD, Maxi Mediodía (A24), utilizó su cuenta de Twitter para contestarle a la vicepresidenta.

https://twitter.com/maximmontenegro/status/1438648438569279488 Creo que @CFKArgentina estaba viendo MMD. Tal vez vió algo que venimos mostrando en varios programas: el ajuste fiscal primeros 7 meses del año que @alferdez y @Martin_M_Guzman negaban en público. De ahí podemos discutir si había margen para otra cosa sin disparar otra crisis. pic.twitter.com/jf8y0cCEpZ — Maxi Montenegro (@maximmontenegro) September 16, 2021

“Creo que Cristina Fernández de Kirchner (@CFKArgentina) estaba viendo MMD”, escribió al comienzo del hilo junto a una captura de la carta y al programa en cuestión.

Y, tras aclarar que en el programa hablaron durante siete meses sobre el ajuste fiscal que Alberto Fernández y Martín Guzmán, ministro de economía, negaban cerró diciendo:

Cada vez que mostrábamos con números los datos de ese ajuste, una avalancha de tuiteros K insultaban y elogiaban al ministro de Economía. ¿No hubiese sido mejor que discutieran profesionalmente con cifras sobre la mesa márgenes y riesgos de la política económica en este contexto? Cada vez que mostrábamos con números los datos de ese ajuste, una avalancha de tuiteros K insultaban y elogiaban al ministro de Economía. ¿No hubiese sido mejor que discutieran profesionalmente con cifras sobre la mesa márgenes y riesgos de la política económica en este contexto?