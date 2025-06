Agredieron a un equipo de El Trece frente a la casa de CFK: "Te rompo la boca"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AngeldebritoOk/status/1932844369070919964&partner=&hide_thread=false Esto son. pic.twitter.com/9B4F62seXS — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 11, 2025

Ferraro quedó rodeado de militantes que y le cantaban en la cara, hasta que uno de ellos le robó. "Me acaban de robar el cubo del micrófono", denunció Ferraro. "Me acaba de robar el cubo, se esconde ahí atrás", reveló el periodista mientras señalaba y la cámara enfocaba hasta que el militante directamente tapó la lente para que no se pudiera identificar al ladrón.

"No toqués la cámara", le dijo Ferraro al militante, quien le contestó: "No rompás las bolas, ¿querés que te dé en la boca?", lo amenazó. "Alejate Alan, por favor, porque esta gente es fundamentalista", insistió Borghi.

"¿Dónde está la Policía de la Ciudad que tiene jurisdicción? ¿Dónde está la Policía Federal que está haciendo la custodia en la casa de la expresidenta? Estos delitos son amenazas, coacciones. ¿Dónde están los fiscales?", reclamó entonces Ignacio González Prieto.

Instantes después, Ferraro publicó un hilo en su cuenta de X (ex Twtitter) relatando los hechos y agradeciendo a sus colegas que lo protegieron.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alanferraro4/status/1932856619446251721&partner=&hide_thread=false Respecto de lo que pasó hoy cuando estaba saliendo en vivo para @todonoticias y @eltreceoficial, quiero remarcar la templanza de nuestro equipo y la solidaridad de los colegas y técnicos de toda la patria movilera que enseguida me rodearon y cuidaron… — Alan Ferraro (@alanferraro4) June 11, 2025

Vandalismo en TN tras la condena de Cristina Kirchner: La reacción de sus principales periodistas

En la noche del martes (10/06) el canal de noticias TN fue blanco de actos vandálicos luego de que se hiciera oficial la condena de Cristina Kirchner por corrupción, cuando desconocidos arrojaron piedras y pintadas en la fachada del edificio ubicado en Constitución. El hecho generó preocupación en el equipo periodístico y fue rápidamente repudiado por figuras del canal.

El periodista Jonatan Viale relató al aire lo que ocurrió mientras que la reconocida señal mostraba imágenes de los hechos. "Rompieron todo en serio", aclaró asombrado por los hechos. Entre los mensajes más contundentes se destacó el del conductor Nelson Castro, quien calificó el ataque como "una amenaza a la libertad de prensa" y pidió una investigación urgente. Además, su colega Dominique Metzger expresó su indignación en redes sociales, reclamando "respeto por quienes trabajan para informar".

Embed - Militantes de La Cámpora entraron a TN y causaron destrozos. Rompieron vidrios y autos.

Desde el canal emitieron un comunicado oficial repudiando el acto y agradeciendo las muestras de apoyo recibidas. "Seguiremos comprometidos con el periodismo independiente", señalaron, mientras la Policía investiga las cámaras de seguridad en busca de los responsables.

Organizaciones como FOPEA y ADEPA también se pronunciaron, haciendo foco en la gravedad del violento episodio en un contexto de creciente tensión social y política. El hecho reaviva el debate sobre el rol de los medios y los límites de la protesta.

----------

Más contenido en Urgente 24:

El Trece sangra y Carmen Barbieri no suelta el cuchillo: "No podés decirle a un artista que..."

La estafa que muchos no detectan hasta que ya es muy tarde

Viviana Canosa se olvidó que trabaja en El Trece y les dio con un caño: "No hay libertad de expresión"