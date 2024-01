Abuso en reality show de El Trece: Habló Juan Martino

Cuando le preguntaron si se había arrepentido de algo, él reconoció que no había actuado bien, aunque insistió en que no había violado a nadie: "Me arrepiento de ser demasiado directo en la forma de expresarme, de decir las cosas como vienen, de no medir eso. Cada vez que ella me puso un límite, yo lo respeté".

En detalle la denuncia de Flor Moyano y la palabra de Juan Martino

En cuanto al tratamiento que se hizo sobre el tema en los medios, se mostró dolido. "Sentí es que se contó una historia para hacerme quedar mal y en esa historia se cambiaron todas las piezas para que yo fuera el lobo", sostuvo.

Durante la primera nota, el actor contó que la denuncia de Moyano lo afectó en todos los ámbitos de su vida y deslizó que hasta consideró quitarse la vida:

Hubo un día en el que no me podía levantar de la cama. Hasta hoy sigo tomando pastillas para dormir, porque no puedo dormir. Un día tomé de más y estaba como en un estado medio raro y pensé: 'Bueno...' Hubo un día en el que no me podía levantar de la cama. Hasta hoy sigo tomando pastillas para dormir, porque no puedo dormir. Un día tomé de más y estaba como en un estado medio raro y pensé: 'Bueno...'

"Yo iba a hacer una obra de teatro en España con Cristian Morales, un amigo y productor de teatro, por tres meses. Recién ahora estoy pudiendo retomar eso, porque tuve que suspenderla. Fue el peor año de mi vida. Todavía me estaba recuperado de la muerte de mi mamá, pasó lo de mi hermana (Majo Martino) Fueron muchas cosas juntas", concluyó.

