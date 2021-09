Si siente esto, sufre de ansiedad climática: De qué se trata

Sin embargo, estos síntomas pueden entenderse mejor en primera persona:

"Crecí con miedo de ahogarme en mi propia habitación" (Mitzi Tan, de 23 años, a Avaaz) "Crecí con miedo de ahogarme en mi propia habitación" (Mitzi Tan, de 23 años, a Avaaz)

"Recientemente me ha costado dormir. Y he tenido palpitaciones" (Sam Johnston, un joven de Manchester, a la BBC) "Recientemente me ha costado dormir. Y he tenido palpitaciones" (Sam Johnston, un joven de Manchester, a la BBC)

"Hay veces en que estoy con mi máscara de buceo y simplemente me pongo a llorar cuando veo esa tragedia" (Tim Gordon, biólogo marino de la Universidad de Exeter, a la BBC) "Hay veces en que estoy con mi máscara de buceo y simplemente me pongo a llorar cuando veo esa tragedia" (Tim Gordon, biólogo marino de la Universidad de Exeter, a la BBC)

Ansiedad climática en cifras (preocupante)

Los miembros de Avaaz acaban de financiar la encuesta más grande jamás realizada sobre la ansiedad climática en niños y jóvenes. En total, participaron 10.000 personas en 10 países de todo el mundo. Esto es lo que encontró el estudio:

45% de los jóvenes dice que la ansiedad climática está afectando su vida diaria: cómo juegan, comen, estudian y duermen.

de los jóvenes dice que diaria: cómo juegan, comen, estudian y duermen. 75% cree que " el futuro es aterrador "

cree que " " 58% dijo que los gobiernos "me estaban traicionando a mí y las generaciones futuras"

dijo que a mí y las generaciones futuras" 64% dijo que sus gobiernos no estaban haciendo lo suficiente para evitar una catástrofe climática

dijo que sus gobiernos para evitar una catástrofe climática 39% ahora duda en tener hijos

En todos los países, según Avaaz, muestra que la ansiedad por la crisis planetaria es muy alta, y no es solo porque estamos presenciando desastres climáticos devastadores, sino que también está relacionado con los gobiernos que constantemente no toman medidas decisivas y significativas para detener la crisis.

¿Qué hacer para combatir la ansiedad climática?

Algunos consejos e ideas de la Alianza de Psicología del Clima que pueden ayudarlo a combatir la ansiedad climática:

Recuerda que no estás solo:

Hay muchas otras personas que pueden estar tan ansiosas como usted; podría ser simplemente que no están hablando de eso.

Crea un espacio para hablar sobre el cambio climático:

Pero, específicamente para los sentimientos que te genera a ti y a los demás. Escuche cómo se sienten los jóvenes y tómese en serio sus sentimientos. Explíqueles que sus sentimientos tienen sentido y son una señal de que son una persona cariñosa. Es normal sentirse triste y frustrado con las cosas como están ahora.

Sepa que no todo depende de usted:

Hay mucho que una persona puede hacer, y aunque la acción individual sí tiene un impacto, esta es una responsabilidad colectiva. Apoye a los jóvenes para que tomen medidas, por pequeño que pueda parecerle el impacto.

Haga todo lo posible por cuidarse física y emocionalmente:

Suena obvio, pero cuidar lo básico puede ayudar a aumentar nuestra resiliencia y a mantenernos firmes.

Pasar tiempo en la naturaleza puede ayudar:

Conéctate con la naturaleza y permítete disfrutar de su belleza. Nuestro amor por la naturaleza puede inspirar nuestra lucha por proteger el planeta.